У ніч на неділю, 12 грудня, колишній чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO та WBC Franchise українець Василь Ломаченко (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який переміг у червні японця Масайоші Накатані, проведе на знаменитій арені «Медісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку (США) бій проти ексволодаря титулу IBF ганця Річарда Коммі (30 перемог, 27 із них — нокаутом, 3 поразки). Початок поєдинку у легкій вазі — приблизно о 6:00 за київським часом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЛОМАЧЕНКО — КОММІ

У минулі роки дворазовий олімпійський чемпіон з Білгорода-Дністровського виграв на знаменитій арені в Нью-Йорку всі три свої бої: у 2017-му — у кубинця Гільєрмо Рігондо і в 2018-му — у венесуельця Хорхе Лінареса та пуерторіканця Хосе Педраси.

Напередодні бою Ломаченко — Коммі представлений офіційний проморолик, який на своїй сторінці в Instagram опублікував український боксер.

Букмекери у майбутньому поєдинку віддають явну перевагу українському боксеру, приймаючи ставки на успіх Ломаченка та першого у його кар'єрі суперника з Африки з такими коефіцієнтами.

«Париматч»: перемога Ломаченка — 1,10, нічия — 23,00, виграш Коммі — 6,00. Достроковий успіх українця — 1,40, дострокова перемога ганця — 9,50.

William Hill: перемога Ломаченка — 1,14, нічия — 21,00, виграш Коммі — 5,50.

Favbet: перемога Ломаченка — 1,10, нічия — 31,00, виграш Коммі — 7,50. Достроковий успіх українця — 1,44, дострокова перемога ганця — 11,00.

1xBet: перемога Ломаченка — 1,1, нічия — 33,0, виграш Коммі — 7,7. Достроковий успіх українця — 1,69, дострокова перемога ганця — 11,0.

«Париматч»: перемога Ломаченка — 1,10, нічия — 23,00, виграш Коммі — 6,00. Достроковий успіх українця — 1,40, дострокова перемога ганця — 9,50.

До речі, гарантований гонорар Ломаченка за бій становитиме 750 тисяч доларів. При цьому сума може досягти 2 мільйонів залежно від проданих платних трансляцій поєдинку. Водночас суперник українця на прізвисько Термінатор за аналогічною «схемою» може розраховувати на 250 і 800 тисяч в американській валюті відповідно.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в андеркарді бою Ломаченко — Коммі виступить онук легендарного Мохаммеда Алі.

Фото Instagram

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