«Зоря» дотиснула «Інгулець» і піднялася в призову трійку: відеоогляд матчу УПЛ

У неділю, 5 грудня, поєдинками у Запоріжжі, Олександрії та Чернігові продовжується програма 17-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 17-й тур

5 грудня (неділя)

«Зоря» (Луганськ) — «Інгулець» (Петрове) — 1:0 (Фаворов, 62).

Команда Віктора Скрипника, яка вилетіла з єврокубків (луганчанам 9 грудня ще належить провести домашній матч Ліги конференцій з «Буде-Глімт»), насилу здолала одного з аутсайдерів УПЛ «Інгулець» завдяки дебютному в сезоні голу захисника Фаворова, який заштовхнув м'яч до сітки воріт.

Успіх дозволив луганчанам обійти «Дніпро-1» і принаймні на одну добу піднятися до призової трійки. А ось команда Сергія Лавриненка повторила клубний антирекорд — 10 поєдинків без перемог (3 нічиї та 7 поразок).

4 грудня (субота)

«Рух» (Львів) — «Ворскла» (Полтава) — 0:0. На 38-й хвилині Климчук («Рух») не реалізував пенальті, а на 61-й — вилучений Кравчук («Ворскла»).

«Металіст 1925» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Каріока, 27).

«Верес» (Рівне) — «Динамо» (Київ) — 0:3 (Вербич, 22, 61, Циганков, 64). На 54-й хвилині Циганков («Динамо») не реалізував пенальті, а на 87-й — вилучений Немчанінов («Верес»).

3 грудня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Львів» — 6:1 (Тете, 45, з пенальті, Педріньо, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84, з пенальті, Степаненко, 86, Конопля, 90 — Ернест, 17). На 83-й хвилині вилучено Махмутовича («Львів»).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 44 очки (17 матчів);

2. «Динамо» — 44 (17);

3. «Зоря» — 35 (17);

4. «Дніпро-1» — 34 (16);

5. «Ворскла» — 32 (17);

6. «Десна» — 24 (16);

7. «Олександрія» — 23 (16);

8. «Верес» — 22 (17);

9. «Колос» — 21 (17);

10. «Металіст 1925» — 19 (17);

11. «Рух» — 17 (16);

12. «Львів» — 16 (17);

13. «Чорноморець» — 11 (16);

14. «Минай» — 10 (16);

15. «Інгулець» — 10 (16);

16. «Маріуполь» — 7 (16).

Бомбардири: 12 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віктор Циганков («Динамо»); 9 — Тете («Шахтар»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У 17-му турі української прем'єр-ліги також зіграють: «Олександрія» — «Минай», «Десна» — «Маріуполь» (5 грудня), «Дніпро-1» — «Чорноморець» (6 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий тренер «Зорі» Герман Зонін, який зробив команду чемпіоном Радянського Союзу.

Фото ФК «Зоря»

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