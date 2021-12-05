У середу, 8 грудня, київське «Динамо», яке втратило шанси на продовження боротьби в єврокубках, на арені «Да Луж» у Лісабоні проведе останній матч групового турніру Ліги чемпіонів проти португальської «Бенфіки» (початок — о 22:00). Нагадаємо, що перша зустріч суперників на «Олімпійському» завершилася внічию — 0:0.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ «БЕНФІКА» — «ДИНАМО»

Щоб вийти до плей-оф ЛЧ, команді Жорже Жезуша, яка програла в чемпіонаті країни «Спортингу» — 1:3, у майбутньому протистоянні необхідно обов'язково перемогти (при цьому «Барселона» ще має не виграти у Мюнхені в «Баварії»). А що потрібне «Динамо»? Просто нагадаємо, що УЄФА оцінює кожну нічию в групі у 930 тисяч євро, а кожну перемогу — в 2,8 млн євровалюти.

До вересневої дуелі у Києві жереб у минулі роки двічі зводив киян та лісабонців у Лізі чемпіонів (Кубку чемпіонів). «Бенфіка» виграла у «Динамо» три з чотирьох матчів. У чвертьфіналі розіграшу-1991/1992 «орли» поступилися у Києві — 0:1, але розгромили опонента у Лісабоні — 5:0, а на груповій стадії у сезоні-2016/2017 здолали «біло-синіх» і в гостях (2: 0), і вдома (1:0).

Бачать фаворитом 37-разового чемпіона Португалії букмекери і в дуелі в Лісабоні, приймаючи ставки на успіх кожної з команд з такими коефіцієнтами.

Favbet: перемога «Бенфіки» — 1,34, нічия — 5,40, виграш «Динамо» — 9,90.

«Париматч»: перемога «Бенфіки» — 1,31, нічия — 5,10, виграш «Динамо» — 11,00.

William Hill: перемога «Бенфіки» — 1,33, нічия — 5,00, виграш «Динамо» — 10,00.

«Олімп»: перемога «Бенфіки» — 1,35, нічия — 5,37, виграш «Динамо» — 9,25.

1xBet: перемога «Бенфіки» — 1,35, нічия — 5,55, виграш «Динамо» — 10,00.

Становище команд у групі Е: 1. «Баварія» — 15 очок; 2. «Барселона» — 7; 3. «Бенфіка» — 5; 4. «Динамо» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» у поєдинку чемпіонату України розгромило в гостях «Верес».

Фото ФК «Динамо»

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