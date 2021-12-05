Подвійний нокдаун: боксери одночасно вирубали один одного у титульному бою

Напередодні в австралійському Нортбріджі відбувся вечір боксу, у центральному поєдинку якого за титул чемпіона за версією West Australia State у першій середній вазі (до 69,85 кг) зійшлися місцеві бійці Джо Маккой (1 перемога нокаутом, 1 нічия) та Фано Корі (7 перемог, 4 з них — нокаутом, 5 поразок, 1 нічия).

У другому раунді у рингу стався рідкісний для боксу випадок. Боксери одночасно завдали один одному нищівних ударів, опинившись на канвасі. Рефері спочатку навіть розгубився, але потім зафіксував у Маккоя та Корі нокдауни.

«Мій перший подвійний нокдаун в статусі промоутера… Просто безумство…» — написав у Twitter відомий промоутер Тоні Тольж.

До речі, Корі ще раз побував у нокдауні у четвертому раунді, але за підсумками шестираундового бою судді не змогли визначити переможця — нічия (Корі зберіг свій титул).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що WBC представив відео найкращих нокаутів 2021 року.

Фото Twitter Tim Boxeo

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