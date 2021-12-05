«Розвела» кохана: хитрий переможець Ліги чемпіонів попав на гроші

Захисник «Баварії» та збірної Канади Альфонсо Девіс, який став минулого року переможцем Ліги чемпіонів та тріумфатором Суперкубка УЄФА, вирішив розіграти свою дівчину і позбувся 50 євро.

19-річний футболіст, у якого в Tik Tok 5 млн підписників, у новому ролику посперечався з коханою на гроші, будучи впевненим у тому, що вона не зможе повторити всі його рухи. Але дівчина хитрого канадця виявилася не такою простою і заробила легкі гроші.

До речі, 20-річна Джордін Хейтена, з якою зустрічається Девіс, теж професіональна футболістка, яка виступає за найсильніший клуб Франції «ПСЖ». Більше того, вона є олімпійською чемпіонкою Токіо у складі збірної Канади.

Альфонсо та Джордін

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» та збірної України Артем Бесєдін став жертвою циганки-злодійки.

Фото Instagram

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