У ніч на понеділок, 6 грудня, у Нью-Йорку на ринзі знаменитої арени Madison Square Garden відбувся бій за участю українця Сергія Деревянченка (13 перемог, 10 з них — нокаутом, 4 поразки), якому протистояв Карлос Адамес із Домініканської республіки (21 перемога, 16 із них — нокаутом, 1 поразка).

Наш співвітчизник проводив рейтинговий поєдинок після двох поспіль поразок — від Геннадія Головкіна за титули IBF та IBO у жовтні 2019-го, а також від Джермалла Чарло за чемпіонський пояс WBC у вересні 2020-го. У кар'єрі суперника Сергія таких гучних імен не було, тож українець був явним фаворитом майбутньої битви. Та й сам Деревянченко, схоже, не розглядав домініканця як серйозного опонента, адже вже «задивлявся» на наступних суперників, які могли вивести його на черговий титульний поєдинок.

Ось тільки на ринзі все вийшло не так, як планував уродженець кримської Феодосії. Адамес на будь-яку дію українця намагався відповідати агресивно, не боячись йти у розмін ударів. У подібному ключі пройшов увесь поєдинок, і в результаті після 10 раундів судді роздільним рішенням віддали перемогу домініканцю — 95:95, 96:94, 97:93.

Статистика ударів

Повне відео бою

Таким чином, Деревянченко зазнав третьої поразки поспіль, і тепер може надовго відкласти думки про черговий поєдинок за титул чемпіона світу. Єдине, що може «зігріти» кримчанина, — це гонорар за бій: Сергій заробив 200 тисяч доларів, при цьому його суперник із Домініканської республіки отримає вчетверо менше.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на бій Ломаченко — Коммі.

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