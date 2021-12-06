У середу, 8 грудня, київське «Динамо», яке втратило шанси на продовження боротьби в єврокубках у весняній частині сезону, проведе в Лісабоні на стадіоні «Да Луж» (початок — о 22:00) останній поєдинок групового турніру Ліги чемпіонів проти португальської «Бенфіки». Букмекери вже назвали фаворита протистояння підопічних Жорже Жезуша та Мірчі Луческу.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ У МАТЧІ «БЕНФІКА» — «ДИНАМО»

У майбутньому поєдинку динамівці не матимуть турнірної мотивації, хоча на кону для «біло-синіх» все одно стоятимуть солідні преміальні (2,8 млн євро за перемогу, 930 тисяч — за нічию). А ось лісабонці не втрачають надії пробитися до плей-оф — для цього команді футболіста збірної України Романа Яремчука необхідно і самим перемагати, і сподіватися, що «Барселона» не зможе перемогти в паралельному матчі у Мюнхені.

Перед очним протистоянням у Лісабоні опоненти провели чергові поєдинки у своїх чемпіонатах. «Динамо» у гостьовому матчі УПЛ розгромило в Луцьку рівненський «Верес» — 3:0 (Вербич, 22, 61, Циганков, 64; на 54-й хвилині у гостей Циганков не реалізував пенальті, на 87-й у господарів вилучений Нємчанінов) і разом із «Шахтарем» очолює турнірну таблицю, поступаючись «гірникам» лише за рахунок меншої кількості забитих м'ячів.

У свою чергу, «Бенфіка» зазнала другої поразки в сезоні, поступившись у лісабонському дербі «Спортингу» — 1:3 (Піцці, 90+5 — Сарабія, 8, Пауліньо, 62, Матеус, 68). Після цього результату «орли» продовжують займати третій рядок у турнірній таблиці, але тепер уже поступаються лідируючим «Порту» та «Спортингу» чотирма очками.

Відеоогляд матчу «Бенфіка» — «Спортінг» — 1:3

У прямій трансляції матч «Бенфіка» — «Динамо» покажуть у середу, 8 грудня (початок — о 22:00) відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV. Також прямий ефір зі стадіону «Да Луж» запланований на телеканалі «Матч! Футбол 3» (Росія).

Ліга чемпіонів. Група Е. 6-й тур

8 грудня (середа)

«Бенфіка» — «Динамо» 22:00 MEGOGO, Volia TV, «Матч! Футбол 3»

У паралельному поєдинку в групі в Мюнхені зійдуться «Баварія», яка забезпечила собі перше місце у групі, та «Барселона».

Положення команд у групі Е: 1. «Баварія» — 15 очок; 2. «Барселона» — 7; 3. «Бенфіка» — 5; 4. «Динамо» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Шериф».

Фото ФК «Динамо»

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