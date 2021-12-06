У ніч на 6 грудня в Лос-Анджелесі на арені Madison Square Garden пройшов грандіозний вечір боксу, головним боєм якого став поєдинок між володарем титулу WBA у легкій вазі американцем Джервонтою Девісом (26 перемог, 24 з них — нокаутом), якому загрожує тривале тюремне ув'язнення за ДТП, та мексиканцем Ісааком Крусом (22 перемоги, 15 з них — нокаутом, 2 поразки, 1 нічия).

Це був уже третій захист чемпіонського поясу для непереможеного американця, але суперник зміг дати гідну відсіч чемпіону. У кожен із своїх ударів Крус намагався вкласти всю міць, і кілька разів доволі серйозно влучав по американцю. Але при цьому Джервонта грамотно обрав тактику, у потрібний момент уникаючи банального «мордобою», і за підсумками 12 раундів здобув перемогу одноголосним рішенням суддів — 116:112, 115:113, 115:113.

Нагадаємо, що Девіса називав одним зі своїх можливих суперників австралієць Джордж Камбосос-молодший, який сенсаційно переміг Теофімо Лопеса та відібрав у американця чемпіонські пояси WBA Super, IBF, WBO та WBC Franchise. Також потенційним опонентом для Джервонти є наш Василь Ломаченко, який 12 грудня проведе поєдинок проти ексчемпіона світу за версією IBF ганця Річарда Коммі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Сергій Деревянченко зазнав третьої поспіль поразки, поступившись за очками Карлосу Адамесу з Домініканської Республіки.

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