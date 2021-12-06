«Шанси рівні»: Усик назвав свого найскладнішого «суперника»

Чемпіон світу за версіями WBA Super, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі українець Олександр Усик, який займає друге місце у рейтингу боксерів незалежно від вагової категорії, назвав свого головного суперника, якому спортсмен протистоїть щодня.

«Найскладніший бій я веду із собою. Навіть уранці прокидаючись, я думаю: «Так, поспати ще чи вставати? Іти сьогодні на тренування чи пропустити? Поїсти мені забороненої їжі чи ні?» Щодня я із собою борюся. Найскладніший опонент — це ми. Бо шанси рівні. І ти борешся за щось…

На зборах у мене буває година вільного часу та три варіанти — поспати, пограти у телефоні чи почитати. І найчастіше це другий варіант, оскільки це найлегше. Ти просто колупаєшся в телефоні, ні про що не думаєш та нічого не робиш. Поспати — круто буде. Ти трохи більше відпочинеш, можливо, у тебе буде більше енергії на тренуванні. Але третій варіант — найпрекрасніший, мені здається. Мало того, що ти розвиваєш голову, змушуючи мозок думати перед тренуванням, так ще й отримуєш корисну інформацію", — розповів Усик на зустрічі з дітьми, які роблять свої перші кроки у спортивній кар'єрі.

Нагадаємо, що кримчанин має провести бой-реванш із Ентоні Джошуа. Але британець готовий «відійти у сторону» за енну кількість мільйонів доларів, щоб наш співвітчизник уже в наступному поєдинку зійшовся з Тайсоном Ф'юрі за титул абсолютного чемпіона світу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик під час найскладнішого тренування плив понад п'ять годин.

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