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Спорт

Претендент на нокаут року: боєць ММА вирубив суперника «сліпим» ударом

20:37 6 грудня 2021
Серджіо Петтіс

Американський боєць змішаних єдиноборств (ММА) Серджіо Петтіс (22 перемоги, 5 поразок) здобув яскраву перемогу над японцем Кедзі Хорігучі (29 перемог, 4 поразки) у рамках турніру Bellator 272, що проходив у Анкасвіллі (США).

Японський спортсмен упевнено діяв у октагоні, його перевага ні в кого не викликала сумнівів. Достатньо сказати, що на кінець четвертого раунду статистика ударів була 73:19 на користь Хоригучі! Але сталося непередбачене — в одному з епізодів Петтіс, який захищав свій чемпіонський пояс у найлегшій вазі, викинув удар з-за спини, яким «вирубив» опонента, і Кедзі без почуттів звалився на канвас.

«Я подумав: „Чуваче, я програю цей бій. Я маю зробити щось видовищне“. І мені це вдалося в потрібний час. Мої тренери завжди кажуть мені: „Якщо ти відкриєшся, ти один із найкращих у світі“. І це те, до чого я прагну. Мені лише 28 років, і цей бій показав, що мені є над чим попрацювати», — поділився своїми емоціями переможець після бою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що боксери опинилися в одночасному нокдауні під час титульному бою.

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