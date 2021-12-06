Без Кендзьори та Супряги: «Динамо» відлетіло на матч Ліги чемпіонів із «Бенфікою»

У понеділок, 6 грудня, о другій половині дня чартер із футболістами та тренерами київського «Динамо» на борту взяв курс на Лісабон, де у середу підопічні Мірчі Луческу, які втратили шанси на продовження виступів у єврокубках у весняній частині сезону, проведуть матч заключного туру групового етапу Ліги чемпіонів проти місцевої «Бенфіки». Початок зустрічі, яку довірено судити бригаді рефері з Німеччини на чолі з 43-річним Денізом Айтекіним, заплановано на 22:00.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛОВ МАТЧУ «БЕНФІКА» — «ДИНАМО»

Румунський наставник «біло-синіх» у майбутній грі проти «Бенфіки», яка поступилася в дербі «Спортингу» у чемпіонаті Португалії — 1:3, розраховує на 23 футболісти:

воротарі — Бойко, Бущан;

захисники — Сирота, Шабанов, Тимчик, Миколенко, Забарний;

півзахисники — Буяльський, Гармаш, Вербич, Антюх, де Пена, Шепелєв, Андрієвський, Леднєв, Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Караваєв, Вітіньо;

форварди — Шкурін, Рамірес, Кулач.

Ерік Рамірес та Вітіньо

Відзначимо, що в Києві залишилися Томаш Кендзьора та Владислав Супряга, а також Денис Попов, Микита Бурда та Артем Бесєдін, які давно не грали через проблеми зі здоров'ям.

Становище команд у групі Е: 1. «Баварія» — 15 очок; 2. «Барселона» — 7; 3. «Бенфіка» — 5; 4. «Динамо» — 1.

До речі, разом із першою командою до столиці Португалії вилетіла й команда «Динамо» U19, яка лідирує у своїй групі Юнацької ліги УЄФА. Зустріч «Бенфіка» U19 — «Динамо» U19, в якій визначиться переможець квартету («біло-синіх» влаштує і нічия), відбудеться 8 грудня о 14:00 за київським часом.

Положення команд у групі Е Юнацької ліги УЄФА: 1. «Динамо» — 13 очок; 2. «Бенфіка» — 12; 3. «Барселона» — 4; 4. «Баварія» — 0.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч «Бенфіка» — «Динамо» .

Фото ФК «Динамо»

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