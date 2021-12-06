«Я не їздив тренувати бойовиків»: український призер Токіо-2020 розповів про робочу поїздку до Росії

Бронзовому призеру Олімпіади-2020 у Токіо львів'янину Станіславу Горуні, який увійшов до топ-трійки найкращих каратистів світу за підсумками 2021 року у ваговій категорії до 75 кг, дісталося за поїздку до Росії вже після того, як країна-агресор анексувала Крим та розпочала військові дії на Донбасі. Щоправда, сам спортсмен не бачить нічого поганого у своєму вчинку.

«Що мені самому було дивно, люди в Новосибірську навіть не знали про те, що відбувається біля їхнього західного кордону. Там пропаганда не велася, люди з Центральної Росії не особливо розуміли, що ми воюємо, вони не були в курсі подій, що відбуваються. Також я спілкувався зі спортсменами. Вони аполітичні, їх ця ситуація мало цікавить. Якби вони були „проросійськими“, навряд чи вони запрошували мене з України, щоб я тренував їхніх дітей. То були наші особисті стосунки, що склалися ще до війни.



І я не їхав ділитися досвідом із бойовиками чи військовими, тренувати їх — я їхав працювати з дітьми. Я 18 років займаюся карате та вийшов на топовий рівень, маю певну компетентність у своєму виді спорту. Мені треба ділитися цими знаннями. Я також їздив до Австралії, Канади, Чилі. Об'їздив усю Європу — для мене це не мало політичного підтексту.



По-друге, я не їхав потайки, щоб мені зараз за це було соромно. Звідки у людей інформація про подорож? З моєї сторінки у Facebook, тоді на це ніхто навіть не відреагував. А зараз, коли комусь стало потрібно, цю історію використовують проти мене. Що за заміна понять? Знову подвійні стандарти. Лицемірство та лукавство», — відповів Горуна на звинувачення в рамках спілкування з уболівальниками на сайті Sport.ua.

Нагадаємо, що раніше нашу стрибунку у висоту Ярославу Магучих, яка також завоювала «бронзу» в Токіо, звинуватили в непатріотизмі за спільне фото з колегою-росіянкою Марією Ласіцкене, а олімпійський чемпіон Пхенчхана-2018 Олександр Абраменко відмовився визнати РФ агресором, — щоправда, потім вибачився, звинувативши журналістів у перекручуванні його слів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що команда з назвою країни-агресора виграла футбольний турнір в Україні.

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