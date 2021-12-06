«Дніпро-1» здобув вольову перемогу та повернувся до чільної трійки: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 6 грудня, матчем в Одесі завершилася ігрова програма 17-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 17-й тур

6 грудня (понеділок)

«Дніпро-1» (Дніпро) — «Чорноморець» (Одеса) — 3:1 (Піхальонок, 20, Довбик, 64, з пенальті, Ігнатенко, 74 — Ісаєнко, 12).

Номінально домашній поєдинок для «Дніпра-1» проходив в Одесі, оскільки за взаємною домовленістю гра першого кола була зіграна у Дніпрі. До Південної Пальміри дніпряни діставалися з пригодами — прийнявши рішення летіти до місця призначення транзитом через Київ, команда Ігора Йовічевича після прильоту до Одеси змушена була з вини наземних служб більше години провести в місцевому аеропорту, і лише ближче до ночі делегація з Дніпра дісталася готелю.

Утім, подібні накладки з дорогою не вплинули на результат. Хоча дніпряни пропустили першими, але досить швидко зрівняли рахунок, а після перерви забили ще два м'ячі, довівши поєдинок до п'ятої поспіль перемоги в чемпіонаті. Завдяки цьому результату команда Ігора Йовічевича повернулася на третє місце в турнірній таблиці, а форвард Артем Довбик зміцнив своє лідерство у суперечці бомбардирів, продовживши свою гольову серію в УПЛ уже до п'яти ігор.

5 грудня (неділя)

«Зоря» (Луганськ) — «Інгульець» (Петрове) — 1:0 (Фаворов, 62).

«Десна» (Чернігів) — «Маріуполь» — 3:3 (Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 — Кащук, 29, 48, з пенальті, Хромей, 90+1). На 75-й хвилині Будковський («Десна») не реалізував пенальті.

«Олександрія» — «Минай» — 3:0 (Спінеллі, 27, Третьяков, 36, Дубра, 84).

4 грудня (субота)

«Рух» (Львів) — «Ворскла» (Полтава) — 0:0. На 38-й хвилині Климчук («Рух») не реалізував пенальті, а на 61-й вилучений Кравчук («Ворскла»).

«Металіст 1925» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 0:1 (Каріока, 27).

«Верес» (Рівне) — «Динамо» (Київ) — 0:3 (Вербич, 22, 61, Циганков, 64). На 54-й хвилині Циганков («Динамо») не реалізував пенальті, а на 87-й — вилучений Нємчанінов («Верес»).

3 грудня (п'ятниця)

«Шахтар» (Донецьк) — «Львів» — 6:1 (Тете, 45, з пенальті, Педріньо, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84, з пенальті, Степаненко, 86, Конопля, 90 — Ернест, 17). На 83-й хвилині вилучений Махмутович («Львів»).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 44 очки (17 матчів);

2. «Динамо» — 44 (17);

3. «Дніпро-1» — 37 (17);

4. «Зоря» — 35 (17);

5. «Ворскла» — 32 (17);

6. «Олександрія» — 26 (17);

7. «Десна» — 25 (17);

8. «Верес» — 22 (17);

9. «Колос» — 21 (17);

10. «Металіст 1925» — 19 (17);

11. «Рух» — 17 (16);

12. «Львів» — 16 (17);

13. «Чорноморець» — 11 (17);

14. «Інгулець» — 10 (16);

15. «Минай» — 10 (17);

16. «Маріуполь» — 8 (17).

Бомбардири: 13 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віктор Циганков («Динамо»); 9 — Тете («Шахтар»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллах'яр Сайядманеш («Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

У 18-му турі української прем'єр-ліги зіграють: «Маріуполь» — «Дніпро-1», «Інгулець» — «Десна» (10 грудня), «Олександрія» — «Шахтар», «Верес» — «Рух», «Львів» — «Ворскла» (11 грудня), «Чорноморець» — «Металіст 1925», «Динамо» — «Зоря», «Колос» — «Минай» (12 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» із затримкою рейсу вилетіло на матч Ліги чемпіонів із «Бенфікою».

Фото ФК «Дніпро-1»

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