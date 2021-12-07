Ф'юрі висунув ультиматум Джошуа стосовно бою-реваншу з Усиком

Володар титулу WBC у суперважкій вазі британець Тайсон Ф'юрі, який не схвалює новітні технології в боксі, вимагає від свого співвітчизника Ентоні Джошуа визначеності щодо бою-реваншу з українцем Олександром Усиком.

Зокрема, Циганський король дав Ей Джею час до кінця тижня, щоб прийняти остаточне рішення. Якщо Джошуа вирішить довести справу до кінця та провести негайний реванш із кримчанином, то Тайсон буде битися з претендентом по лінії WBC Ділліаном Уайтом.

«Я хочу, щоб він відійшов убік, щоб я міг повністю побити Олександра Усіка. Але одне я скажу, що давай, нах**, або візьми гроші та відвали, або бийся з українцем. Я не бізнесмен, я чортовий спартанець, і мене цікавлять лише нокаути, б**», — емоційно висловився Ф'юрі в інтерв'ю IFL TV.

Зазначимо, що визначеності щодо бою-реваншу між Джошуа та Усиком досі немає. Відомо лише, що він має відбутися до кінця квітня наступного року, але ані точна дата, ані місце проведення поки що не відомі. Водночас Ентоні на словах висловив готовність відійти убік заради об'єднавчого бою, але для цього він має отримати солідні відступні — аж до астрономічних 40 млн. доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Усик після перемоги над Джошуа продовжив співпрацю зі своїм промоутером.

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