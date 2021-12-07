Ексзірка «Металіста» попався на допінгу

35-річний колишній нападник харківського «Металіста» Жажа Коельо, який згадав про пиячку з колишнім футболістом збірної України Олександром Рикуном, отримав тривалу дискваліфікацію за вживання допінгу.

Позитивну пробу футболіст здав ще в листопаді 2020-го після матчу азіатської Ліги чемпіонів між «Чіанграй Юнайтед» із Таїланду, за який виступав бразилець, проти австралійського «Мельбурн Вікторі». Щоправда, про це стало відомо лише у квітні цього року, коли Жажа вже залишив «Чіанграй Юнайтед» та перебував у пошуках нового клубу. У результаті нападника дискваліфікували на чотири роки за порушення антидопінгових правил із забороною брати участь у будь-яких видах футбольної діяльності, що фактично означає завершення кар'єри для бразильця.

Зазначимо, що Коельо перейшов до «Металіста» на початку 2008 року. За три сезони провів за харківський клуб 76 матчів, у яких забив 36 м'ячів. У 2010 році був проданий до турецького «Трабзонспору» більш ніж за 4 млн євро, але в січні 2013-го повернувся до Харкова, щоправда, цього разу не настільки успішно, зігравши лише у 23 матчах (7 м'ячів) за два сезони. Загалом же Жажа за свою кар'єру змінив 17 клубів із 10 країн, до деяких із яких повертався по кілька разів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що срібний медаліст Олімпіади-2020 у Токіо британський легкоатлет Чиджинду Уджа викритий у вживанні допінгу.

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