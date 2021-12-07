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Спорт

«Бенфіка» — «Динамо»: онлайн відео голів у матчі Ліги чемпіонів

12:11 8 грудня 2021
Бенфіка – Динамо

У середу, 8 грудня, київське «Динамо» поєдинком Ліги чемпіонів на стадіоні «Да Луж» у Лісабоні проти португальської «Бенфіки» завершить єврокубковий сезон (початок — о 22:00; арбітр — Деніз Айтекін з Німеччини). Нагадаємо, що у Києві суперники не змогли визначити переможця — 0:0.

Якщо команда Мірчі Луческу, яка вилетіла на поєдинок до Португалії з чотиригодинним запізненням, ще раніше розпрощалася із шансами продовжити єврокубковий сезон, то підопічні Жорже Жезуша реально претендують на вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Для цього «Бенфіці» потрібно самій перемогти «біло-синіх» і сподіватися, що «Барселона» в паралельній зустрічі не зможе обіграти в Мюнхені «Баварію».

До речі, на кону поєдинку серйозні призові від УЄФА — 930 тисяч євро за нічию та 2,8 млн за перемогу.

Відео голів матчу «Бенфіка» — «Динамо» у режимі онлайн дивіться на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Становище команд у групі Е: 1. «Баварія» — 15 очок; 2. «Барселона» — 7; 3. «Бенфіка» — 5; 4. «Динамо» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі поєдинок Ліги конференцій «Зоря» — «Буде-Глімт».

Фото uefa.com

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