У вівторок, 7 грудня, донецький «Шахтар» на столичному НСК «Олімпійський» проведе матч заключного туру групової стадії Ліги чемпіонів проти найсильнішої команди Молдови — тираспольського «Шерифа» (початок — о 22:00, арбітр — Донатас Румшас із Литви), якому поступився в гостьовому поєдинку 1-го туру — 0:2. Букмекери бачать фаворитом у майбутньому матчі донецький клуб.

Команди вийдуть на поєдинок без турнірних завдань — «Шахтар» втратив шанси піднятися вище четвертого місця, а «Шериф» не може претендувати на одне з перших двох місць та гарантував собі участь у плей-оф Ліги Європи. На кону лише престиж клубів та преміальні — 2,8 млн євро за перемогу та 930 тисяч за нічийний результат.

У майбутньому поєдинку наставник «Шахтаря» Роберто де Дзербі обіцяє зміни у складі, зокрема, надасть шанс деяким молодим футболістам. А ось головний тренер «Шерифа» українець Юрій Вернідуб зазначив, що його команда вийде на поле та насолоджуватиметься виступом у матчі Ліги чемпіонів. При цьому своє майбутнє в тираспольському клубі вітчизняний фахівець відмовився обговорювати.

Відео голів у поєдинку «Шахтар» — «Шериф» дивіться в режимі онлайн на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в іншому матчі в квартеті D на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» зіграють (о 22:00) мадридський «Реал» та міланський «Інтер».

Становище команд у групі D: 1. «Реал» — 12 очок; 2. «Інтер» — 10; 3. «Шериф» — 6; 4. «Шахтар» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Шериф».

Фото ФК «Шахтар»

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