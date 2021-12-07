27.21 / 27.41 30.62 / 30.98
Київ: +1
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

«Шахтар» — «Шериф»: онлайн відео голів у матчі Ліги чемпіонів

12:00 7 грудня 2021
Шахтар&nbsp;— Шериф

У вівторок, 7 грудня, донецький «Шахтар» на столичному НСК «Олімпійський» проведе матч заключного туру групової стадії Ліги чемпіонів проти найсильнішої команди Молдови — тираспольського «Шерифа» (початок — о 22:00, арбітр — Донатас Румшас із Литви), якому поступився в гостьовому поєдинку 1-го туру — 0:2. Букмекери бачать фаворитом у майбутньому матчі донецький клуб.

Команди вийдуть на поєдинок без турнірних завдань — «Шахтар» втратив шанси піднятися вище четвертого місця, а «Шериф» не може претендувати на одне з перших двох місць та гарантував собі участь у плей-оф Ліги Європи. На кону лише престиж клубів та преміальні — 2,8 млн євро за перемогу та 930 тисяч за нічийний результат.

У майбутньому поєдинку наставник «Шахтаря» Роберто де Дзербі обіцяє зміни у складі, зокрема, надасть шанс деяким молодим футболістам. А ось головний тренер «Шерифа» українець Юрій Вернідуб зазначив, що його команда вийде на поле та насолоджуватиметься виступом у матчі Ліги чемпіонів. При цьому своє майбутнє в тираспольському клубі вітчизняний фахівець відмовився обговорювати.

Відео голів у поєдинку «Шахтар» — «Шериф» дивіться в режимі онлайн на сайті «ФАКТІВ» у цій новині.

Нагадаємо, що в іншому матчі в квартеті D на стадіоні «Сантьяго Бернабеу» зіграють (о 22:00) мадридський «Реал» та міланський «Інтер».

Становище команд у групі D: 1. «Реал» — 12 очок; 2. «Інтер» — 10; 3. «Шериф» — 6; 4. «Шахтар» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Шериф».

Фото ФК «Шахтар»

65

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Пенсія в Україні

Підвищення пенсій в Україні: хто з січня отримуватиме 6 тисяч грн, а кому у березні додадуть 500

Злата Огневич та Андрій Задворний

Злата Огневич та Андрій Задворний розповіли, що сталося після шоу: неможливо згадувати без сліз

Пенсія

Чекати 2 роки не потрібно: у ПФУ пояснили, що можна зробити непрацюючим пенсіонерам, яким не вистачає стажу для перерахунку пенсії

Огневич

«Секс — продовження кохання»: Злата Огневич розповіла, чи був у неї інтим на проєкті

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.