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«Шахтар» наостанок розгромив «Шериф» у Юнацькій лізі УЄФА: відеоогляд матчу

14:01 7 грудня 2021
Шахтар Шериф Юнацька ліга УЄФА

У вівторок, 7 грудня, у Києві на стадіоні імені Баннікова пройшов матч Юнацької ліги УЄФА між донецьким «Шахтарем» та молдавським «Шерифом».

Юнацька ліга УЄФА. 6-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — 6:0 (Бако, 6, Погорілий, 39, Глущенко, 43, Ющенко, 80, Гончарук, 85, Гулько, 87).

«Шахтар»: Пузанков, Капінус (Гаврилюк, 46), Козік, Савченко, Булеза, Гулько, Глущенко (Ющенко, 58), Сігеєв (Плющ, 58), Бако, Векленко (Роспутько, 46), Погорілий (Гончарук, 58).

У першому турі «гірники» розгромили суперника на виїзді (5:0), і домашній поєдинок для підопічних Оскара Ратулутри також не передбачав особливих проблем. Хоча шанси на продовження виступу в турнірі було втрачено ще до звітного матчу, престиж для клубу ніхто не відміняв.

Уже в дебюті зустрічі господарі відкрили рахунок, і мінімальна перевага трималася до останніх хвилин першого тайму. Перед перервою футболісти «Шахтаря» забили ще двічі, а у другому таймі за останні десять хвилин «добили» суперника. Підсумковий рахунок 6:0 — більш ніж переконлива перемога «гірників», які тепер можуть зосередитися на виступі в національному чемпіонаті.

Зазначимо, що в іншому матчі в Мадриді зіграють «Реал» та «Інтер», які в очному протистоянні визначать переможця групи.

Положення команд у групі D: 1. «Інтер» — 13 очок (5 матчів); 2. «Реал» — 10 (5); 3. «Шахтар» — 9 (6); 4. «Шериф» — 0 (6).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Шахтар» — «Шериф».

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