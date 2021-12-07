У четвер, 9 грудня, луганська «Зоря», яка втратила всі шанси на продовження боротьби в єврокубках, проведе на «Славутич-Арені» в Запоріжжі останній поєдинок групового турніру Ліги конференцій проти «Буде-Глімта» (початок — о 19:45, арбітр — Кшиштоф Якубік із Польщі). Нагадаємо, у поєдинку першого туру норвезький клуб здобув переконливу перемогу — 3:1.

Бронзовий призер чемпіонату України не зможе піднятися вище третього місця за підсумками матчів завершального туру. Підопічні Віктора Скрипника боротимуться за призові — 500 тисяч євро в разі перемоги та 166 тисяч за нічию. А ось суперник луганчан зовсім не проти посісти перше місце в турнірній таблиці — зараз «Буде-Глімт» лідирує, випереджаючи італійську «Рому» на одне очко. Щоб не залежати від результату паралельного поєдинку, норвезькому клубу необхідно перемагати в Запоріжжі.

Перед очним протистоянням у Києві опоненти провели чергові поєдинки у своїх чемпіонатах. «Зоря» в домашньому матчі УПЛ мінімально здолала «Інгулець» — 1:0 (Фаворов, 62) та посідає четверте місце в турнірній таблиці, відстаючи від лідируючих «Шахтаря» та «Динамо» на дев'ять очок.

У свою чергу, «Буде-Глімт» не зміг на рідній арені обіграти «Бранн», ведучи в рахунку у два м'ячі, — 2:2 (Мое, 4, Салтнес, 67 — Вассберг, 79, Фінне, 90+3). Тим самим підопічні Четіля Кнутсена не змогли достроково, за тур до фінішу, стати чемпіонами країни. Тепер в останньому турі «Буде-Глімту» необхідно не програти аутсайдеру — «Мьондалену». Втім, незважаючи на втрату очок, команді Четіля Кнутсена вдалося продовжити й без того вражаючу безпрограшну серію до 24 матчів — «Буде-Глімт» не програє в жодному турнірі з 12 серпня.

Відеоогляд матчу «Буде-Глімт» — «Бранн» — 2:2

У прямій трансляції матч «Зоря» — «Буде-Глімт» покажуть на території України о 19:45 відеосервіс MEGOGO та платформа Volia TV.

Ліга конференцій. Група С. 6-й тур

9 грудня (четвер)

«Зоря» — «Буде-Глімт» 19:45 MEGOGO, Volia TV

У паралельному поєдинку у групі в Софії зіграють ЦСКА та «Рома».

Становище команд групи С: 1. «Буде-Глімт» — 11 очок; 2. «Рома» — 10; 3. «Зоря» — 6; 4. ЦСКА — 1.

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Фото Nettavisen Sport

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