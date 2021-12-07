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Спорт

Відома українська тенісистка одружилася з іноземцем: хто обранець спортсменки

19:18 7 грудня 2021
Катерина Козлова з чоловіком-німцем

27-річна українська тенісистка Катерина Козлова, яка займає 144-й рядок у світовому жіночому рейтингу WTA, пішла під вінець.

Обранцем уродженки Миколаєва став колишній німецький хокеїст Міхаель Байндль, який старший за нашу співвітчизницю на вісім років. Байндль завершив ігрову кар'єру минулого року, з того часу працюючи тренером із фізичної підготовки та займаючись із німецькою хокейною командою TEV Miesbach.

Козлова познайомилася з Міхаелем у 2020 році, коли тренер тенісистки Крістофер Кас запросив Байндля попрацювати з українкою в якості тренер з фізпідготовки. У пари зав'язалися стосунки, які переросли в серйозні почуття. Щоправда, судячи з відсутності фотографій у соцмережах, пишних урочистостей молодята вирішили не влаштовувати.

Катерина Козлова із чоловіком-тренером (на фото праворуч)

Додамо, що Катерина взяла прізвище чоловіка й під ним виступатиме і в офіційних змаганнях. Найближчі з них, де планує взяти участь українка, — у Брісбені та на Australian Open у січні наступного року.

Примітно, що Козлова стала вже третьою тенісисткою з України, яка вийшла заміж цього року. У квітні зі статусом холостячки розлучилася Надія Кіченок, а в липні весілля зіграли Еліна Світоліна та француз Гаель Монфіс.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що екс-перша ракетка світу румунка Сімона Халеп вийшла заміж за мільярдера.

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