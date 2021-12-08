«Шахтар» забив гол-красень, але втратив перемогу над «Шерифом» на останній хвилині: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 грудня, донецький «Шахтар» провів заключний матч групового етапу Ліги чемпіонів. «Гірники» на столичному НСК «Олімпійський» приймали молдавський «Шериф», якому в першому турі поступилися на виїзді — 0:2.

Ліга чемпіонів. 6-й тур

7 грудня (вівторок)

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Шериф» (Тирасполь, Молдова) — 1:1.

«Шахтар»: Пятов (Шевченка, 86), Додо, Кривцов, Бондар, Корнієнко (Ісмаїлі, 67), Маркос Антоніо, Марлос, Соломон, Бондаренко (Майкон, 67), Судаков (Тете, 46), Фернандо (Мудрик, 46).

«Шериф»: Атанасіадіс, Костанца, Арболеда, Дуланто, Криштіану, Коловос (Ніколов, 46), Тілль, Аддо, Траоре, Бруно, Янсане.

Голи: Фернандо (42) — Ніколов (90+3).

«Шахтар» утратив шанси на продовження виступу в єврокубках у весняній стадії сезону, тому на передматчевій прес-конференції наставник команди Роберто де Дзербі пообіцяв надати шанс молодим футболістам. І італієць дотримав свого слова, випустивши в основному складі одразу шістьох українців (серед них — молоді Бондаренко, Судаков, Корнієнко), що зовсім не притаманне донецькому клубу на міжнародній арені.

А ось місце у воротах зайняв досвідчений Андрій Пятов, для якого цей матч став 132-м у єврокубках. Щоб зрозуміти, наскільки велике досягнення голкіпера, достатньо сказати, що в «Шахтарі» поки що ніхто не перевалив за сотню матчів на міжнародній арені (ближче за всіх — натуралізований бразилець Марлос із 96 іграми), а у «Шерифа» найдосвідченіший — бразильський захисник Криштіану (43 ігри).

Серед приємних новин для вболівальників «Шахтаря» — повернення до ладу форварда Жуніора Мораєса, який не виходив на поле із середини квітня. Звичайно, після такої тривалої відсутності нападник залишився в запасі, але сам факт, що у Фернандо з'явився конкурент у передній лінії, не може не тішити.

Пам'ятаючи про те, як закінчився перший матч, у домашньому поєдинку «гірники» з перших хвилин почали діяти по-спортивному агресивно та наполегливо. Тривалий час підопічним Роберто де Дзербі відверто не щастило. Особливо в цьому плані «відзначився» Соломон — півзахисник мав два чудові моменти, але в одному він відправив м'яча над поперечиною, а в другому ворота гостей урятував каркас воріт.

Забити вдалося Фернандо, і гол вийшов на диво. Після закидання Кривцова до штрафного майданчика бразилець, перебуваючи спиною до воріт, прийняв передачу, розвернувся та проштовхнув м'яча в кут — і все це за долі секунди в оточенні трьох захисників. Гол-красень — 1:0!

До перерви «гірники» цілком могли подвоювати рахунок. І міг вийти ще один шедевр. Цього разу Соломон «черпачком» закинув м'яча на Додо, і бразилець відразу ж пробив із меж штрафного майданчика — м'яч прийняла на себе поперечина.

Другий тайм також не був нудним. Обидві команди не боялися йти вперед, створюючи моменти біля воріт суперника. У «Шахтаря» з-за меж штрафного майданчика класно закручував м'яча Тете, із забійної позиції пробивав по воротах Мудрик, але в обох випадках воротар зіграв на найвищому рівні. У гостей найближче до забитого м'яча були Бруно та Тілль, але м'яч до певного часу у ворота «гірників» відмовлявся залітати.

Розв'язка же настала в компенсований час. Спочатку Мудрик вискочив віч-на-віч із воротарем, але вдруге за матч не зміг переграти його в «ближньому» бою. А ось гості свій шанс використали — після навісу до штрафного майданчика м'яч був доставлений на лінію воротарського, Кривцов не зміг розрядити ситуацію, і Ніколов зблизька розстріляв ворота.

У підсумку фінальний свисток зафіксував результативну нічию — 1:1. Донецький клуб упустив перемогу, яка була фактично в кишені, а разом із нею замість 2,8 млн євро поповнив клубний бюджет лише на 930 тисяч.

В іншому матчі квартету мадридський «Реал» вдома обіграв міланський «Інтер» — 2:0 (Кроос, 17, Асенсіо, 79: на 64-й хвилині у гостей вилучений Барелла) і з першого місця вийшов до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Міланці же кваліфікувалися до плей-оф із другої позиції.

Підсумкове становище команд групи D: 1. «Реал» — 15 очок; 2. «Інтер» — 10; 3. «Шериф» — 7; 4. «Шахтар» — 2.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямій трансляції матч Ліги чемпіонів «Бенфіка» — «Динамо».

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