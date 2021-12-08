Німецький вечір у Мадриді та гольова передача Зінченка: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 7 грудня, завершилися змагання у чотирьох групах Ліги чемпіонів, за підсумками яких вже відомі 12 із 16 учасників плей-оф турніру — «Аякс», «Баварія», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Парі Сен-Жермен», «Спортинг», «Челсі», «Інтер», «Ювентус», «Реал» та «Атлетико».

Ліга чемпіонів. 6-й тур

7 грудня (вівторок)

Група D

«Шахтар» (Україна) — «Шериф» (Молдова) — 1:1 (Фернандо, 42 — Ніколов, 90+3).

«Реал» (Іспанія) — «Інтер» (Італія) — 2:0 (Кроос, 17, Асенсіо, 79). На 64-й хвилині вилучений Барелла («Інтер»).

Зустріч іспанського та італійського грандів на арені «Сантьяго Бернабеу» за перше місце у групі стала останньою на міжнародній арені для знаменитого німецького рефері Фелікса Бриха, визнаного найкращим арбітром 2021 року за версією Міжнародної федерації футбольної історії та статистики (IFFHS).

За іронією долі, перемогу «Реалу» та перше місце у групі у прощальному матчі німця приніс чемпіон світу у складі збірної Німеччини Тоні Кроос, почин якого підтримав Асенсіо.

Підсумкове становище команд: 1. «Реал» — 15 очок; 2. «Інтер» — 10; 3. «Шериф» — 7; 4. «Шахтар» — 2.

Група А

«ПСЖ» (Франція) — «Брюгге» (Бельгія) — 4:1 (Мбаппе, 2, 7, Мессі, 38, 76, з пенальті — Рітс, 68).

Шанси бельгійців, у складі яких весь матч у запасі провів українець Соболь, на продовження єврокубкового сезону в Лізі Європи вже в дебюті поховав Мбаппе, який став у 22 роки та 352 дні наймолодшим гравцем в історії, який забив у Лізі чемпіонів 30 м'ячів. «У відповідь» колишній рекордсмен Мессі провів свої 124-й та 125-й м'ячі в турнірі, поступаючись у бомбардирських перегонах лише Кріштіану Роналду (141-й точний удар).

До речі, аргентинець не лише наздогнав свого португальського «друга», вразивши ворота 38-го суперника в турнірі, але й перевершив досягнення легендарного Пеле за кількістю голів в офіційних матчах за клуби і збірну — 758 проти 757 (у рекордсмена Кріштіану Роналду — 801 точний удар).

«Лейпциг» (Німеччина) — «Манчестер Сіті» (Англія) — 2:1 (Собослаї, 24, Андре Сілва, 71 — Марез, 77). На 83-й хвилині вилучений Уокер («Манчестер Сіті»).

Один із лідерів збірної України Олександр Зінченко відіграв увесь поєдинок за команду Хосепа Гвардіоли та відзначився гольовою передачею. Але результативна дія українця не врятувала англійців від другої поразки у турнірі. «Лейпциг» під керівництвом виконувача обов'язки головного тренера Ахіма Бейєрлорцера після двох перемог поспіль забезпечив собі місце у плей-оф Ліги Європи.

Підсумкове становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 12; 2. «ПСЖ» — 11; 3. «Лейпциг» — 7; 4. «Брюгге» — 4.

Група В

«Мілан» (Італія) — «Ліверпуль» (Англія) — 1:2 (Томорі, 29 — Салах, 36, Орігі, 55).

«Порту» (Португалія) — «Атлетико» (Іспанія) — 1:3 (Сержіу Олівейра, 90+5, з пенальті — Грізманн, 56, Корреа, 90, де Пауль, 90+2). На 67-й хвилині вилучений Карраско («Атлетіко»), на 70-й — Венделл («Порту») та на 75-й — Марчесін (Порту").

Знаменитий форвард «Атлетико» Луїс Суарес через травму залишив поле вже на 13-й хвилині зустрічі та розплакався на лаві запасних. Але в результаті уругваєць, в активі якого цього сезону вісім голів і дві гольові передачі в 20 матчах, після фінального свистка разом з одноклубниками був у нестямі від радості. «Атлетико» у поєдинку з трьома вилученнями зумів таки вирвати путівку до плей-оф Ліги чемпіонів. Щоправда, Суарес все одно ризикує пропустити 12 грудня дербі з «Реалом».

Підсумкове становище команд: 1. «Ліверпуль» — 18; 2. «Атлетико» — 7; 3. «Порту» — 5; 4. «Мілан» — 4.

Група С

«Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — «Бешикташ» (Туреччина) — 5:0 (Мален, 29, Ройс, 45+2, 53, Холанд, 68, 81). На 43-й хвилині вилучений Велінтон («Бешикташ»).

«Аякс» (Нідерланди) — «Спортинг» (Португалія) — 4:2 (Алле, 8, з пенальті, Антоні, 42, Давид Нерес, 58, Бергхейс, 62 — Нуну Сантуш, 22, Бруно Табата, 78).

Форвард «Аякса» Себастьєн Алле забив у всіх шести поєдинках групового турніру ЛЧ, повторивши досягнення Кріштіану Роналду у сезоні-2017/2018.

Підсумкове становище команд: 1. «Аякс» — 18; 2. «Спортинг» — 9; 3. «Боруссія» Д. — 9; 4. «Бешикташ» — 0.

У заключний день групової стадії Ліги чемпіонів у середу, 8 грудня, зіграють: група Н — «Ювентус» — «Мальме», «Зеніт» — «Челсі»; група E — «Бенфіка» — «Динамо», «Баварія» — «Барселона»; група F — «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз», «Аталанта» — «Вільярреал»; група G — «Зальцбург» — «Севілья», «Вольфсбург» — «Лілль».

Жеребкування пар 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться у понеділок, 13 грудня, у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньоні (початок — о 13:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції матч Ліги чемпіонів «Бенфіка» — «Динамо».

Фото Twitter ФК «Реал»

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