«Динамо» підписало контракти з талантом із Сенегалу та вихованцем «Монако»

Київське «Динамо», яке в середу, 8 грудня, проведе гостьовий матч Ліги чемпіонів з «Бенфікою», оголосило про підписання нового контракту на 5 років з талановитим півзахисником молодіжної команди Самба Діалло (на фото в заголовку), повідомляє офіційний сайт «біло-синіх».

18-річний сенегалець здорово виявив себе у складі команди «Динамо» U19 (8 грудня о 14:00 підопічні Ігоря Костюка зіграють на полі «Бенфіки» вирішальний матч у групі Юнацької ліги УЄФА). У першості України серед футболістів до 19 років атакуючий півзахисник є найкращим бомбардиром киян, забивши 10 голів у 13 матчах. Крім того, Діалло з п'ятьма м'ячами у п'яти поєдинках разом з англійцем Макейті з «Манчестер Сіті», французом Гассама з «ПСЖ» та бельгійцем Сандра з «Брюгге» ділить перше місце серед найкращих голеадорів Юнацької ліги УЄФА.

Самба Діалло підписав нову угоду з "Динамо" на п'ять років

Також лави «Динамо» поповнив алжирський вихованець академії «Монако» Ноа Нехар, який повідомив про підписання контракту з чемпіоном України на своїй сторінці у Instagram.

«З великою гордістю оголошую про підписання свого першого професіонального контракту із „Динамо“, — написав Ноа Нехар. — Дякуємо моїй сім'ї, моєму агентству та всім моїм родичам за підтримку на цьому новому етапі мого життя. Найскладніше починається зараз».

До речі, батько новачка киян Бахір Нехар із 2015-го працює адміністратором першої збірної Франції, яка стала 2018 року чемпіоном світу.

2018 рік. Ноа з батьком та завойованим збірною Франції головним трофеєм чемпіонату світу

Юний Ноа Нехар з Кіліаном Мбаппе та Франческо Тотті

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери дали свої прогнози на матч Ліги чемпіонів «Бенфіка» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо», Instagram

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