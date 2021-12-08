У віці 61 року помер відомий футболіст та тренер Ігор Гамула, повідомляє офіційний сайт ФК «Ростов».

Уродженець Луганської області, якого нещодавно покинула молода кохана, у роки футбольної кар'єри грав у «Зорі» та виблискував у складі ростовського СКА, завоювавши у 1981 році разом із Олександром Заваровим Кубок Радянського Союзу (саме Гамула забив переможні м'ячі у чвертьфіналі та півфіналі).

У складі ростовського СКА Ігор Гамула перемагав у Кубку Радянського Союзу

На тренерській ниві фахівець відомий за роботою з російськими «Ростовом» та «Чорноморцем», а також «Даугавою» та «Дінабургом» з Латвії. Крім того, він попрацював на батьківщині з херсонським «Кристалом» та «Закарпаттям». Останнім місцем роботи Гамули був клуб «Геракліон», який виступає в аматорському чемпіонаті Москви.

До речі, після звільнення з посади головного тренера «Закарпаття» фахівець вів на українському телеканалі «Футбол» програму «Сам на сам із Гамулою», гостями якої були знамениті футболісти. До речі, самого Ігоря Васильовича називали найкумеднішим тренером українського та російського футболу…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер тренер та експерт телеканалів «Футбол» Сергій Морозов.

Фото ФК «Ростов»

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