У ніч на неділю, 12 грудня, дворазовий олімпійський чемпіон 33-річний українець Василь Ломаченко (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який достроково переміг у червні японця Масайоші Накатані, проведе на знаменитій арені «Медісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку бій у легкій вазі (до 61,2 кг) проти ексчемпіона світу за версією IBF 34-річного Річарда Коммі з Гани (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 3 поразки). Букмекери вже назвали фаворита майбутнього поєдинку, в андеркарді якого вийде на ринг онук легендарного Мохаммеда Алі.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ ЛОМАЧЕНКО — КОММІ

Напередодні Василь Ломаченко прибув до Нью-Йорка, де проведе перший у своїй кар'єрі бій проти боксера з Африки.

«Це моя боксерська історія. Тому бій дуже важливий для нас. Я хочу знову бути чемпіоном світу», — заявив український боксер, який раніше виграв на рингу «Медісон Сквер Гарден» усі три свої поєдинки.

Зазначимо, що ганець перевершує українця і в зрості (173 см проти 170 см), і в розмаху рук (180 см проти 166 см). Але таку перевагу мали всі останні суперники Ломаченка, і лише американцеві Теофімо Лопесу (зріст — 173 см, розмах рук — 174 см) вдалося ним скористатися сповна. У той же час венесуелець Хорхе Лінарес (173 см і 175 см), Хосе Педраса з Пуерто-Ріко (173 см і 179 см), британець Люк Кемпбелл (175 см і 180 см) і японець Масайоші Накатані (182 см і 18) були Василем биті.

У прямій трансляції бій Ломаченко — Коммі покажуть (приблизно о 6:00) медіасервіс MEGOGO, стрімінг ESPN+ та телеканал Sky Sports.

Бокс. Легка вага. Нью-Йорк

12 грудня (неділя)

Василь Ломаченко — Річард Коммі 6:00 MEGOGO, ESPN+, Sky Sports

До речі, планується, що серед тих, хто підтримає Ломаченка у бою в США, буде і його друг Олександр Усик, який сенсаційно переміг британця Ентона Джошуа.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стали відомі гонорари Ломаченка та Коммі за бій у «Медісон Сквер Гарден».

Фото Twitter Top Rank Boxing

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