«Динамо» U19 з вилученням поступилося «Бенфіці», але вийшло з групи Юнацької ліги УЄФА

У середу, 8 грудня, київське «Динамо» (U19), яке розгромило раніше однолітків з «Бенфіки» (4:0), «Баварії» (4:0) та «Барселони» (4:1), а також зіграло в гостях з «Барсою» внічию (0:0) і здолало вдома «Баварію» (2:1), провело останній матч у групі Юнацької ліги УЄФА.

ОНЛАЙН ВІДЕО ГОЛІВ У МАТЧІ ЛІГИ ЧЕМПІОНІВ «БЕНФІКА» — «ДИНАМО»

На стадіоні тренувальної бази «Бенфіки» в Сейшалі підопічні Ігоря Костюка, які заздалегідь забезпечили собі путівку до плей-оф, оскаржили з лісабонцами перше місце у групі.

«Бенфіка» (U19) — «Динамо» (U19) — 1:0

«Динамо»: Нещерет, Бенедюк (Танчак, 46), Боль, Дячук, Малиш, Бражко, Яцик, Близниченко, Волошин, Діалло, Горбач (Царенко, 46).

Гол: Луїш Семеду (44).

На 77-й хвилині вилучений Бражко («Динамо»).

Перша половина зустрічі, в якій динамівців влаштовувала нічия, пройшла з перевагою португальців, хоча кияни здійснили кілька небезпечних вилазок до тилів «Бенфіки» (зокрема, запам'ятався потужний «постріл» у штангу Волошина). Довгий час оборона киян справлялася з натиском господарів поля, але перед самою перервою лісабонці розіграли класну комбінацію, і Луїш Семеду влучним ударом з кількох метрів вивів свою команду вперед — 1:0 (перший же «постріл» «Бенфіки» у площину виявився результативним).

У другому таймі динамівці, керовані сенегальцем Діалло, який напередодні підписав із «Динамо» новий контракт на п'ять років, робили спроби уникнути першої у турнірі поразки. При цьому «Бенфіка» небезпечно відповідала (двічі лише майстерність голкіпера Нещерета врятувала «біло-синіх» від поразки). Мабуть, найреальніший шанс відігратися після грубої помилки воротаря португальців був у Волошина, але суперника знову врятувала штанга.

Численні суперечки з угорським арбітром і необов'язкова грубість призвели до вилучення на 77-й хвилині Бражка. Вдесятьох дотиснути суперника «Динамо» не вдалося. Схоже, декому з динамівських резервістів локальні успіхи замарили голову.

В іншому матчі в групі «Баварія» на своєму полі зіграє з «Барселоною» (початок — о 17:00).

Становище команд: 1. «Бенфіка» — 15 очок (6 матчів); 2. «Динамо» — 13 (6); 3. «Барселона» — 4 (5); 4. «Баварія» — 0 (5).

Зазначимо, що переможці груп Юнацької ліги УЄФА одразу виходять до 1/8 фіналу, а клуби, які посіли у квартетах другі місця, — до 1/16 фіналу.

Жеребкування стикових матчів Юнацької ліги УЄФА пройде у Ньоні у вівторок, 14 грудня (початок — о 13:00), а жеребкування пар 1/8, ¼ та ½ фіналу — 14 лютого.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі матч Ліги чемпіонів «Бенфіка» — «Динамо».

Фото ФК «Динамо»

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