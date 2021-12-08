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Спорт

«Боже мій, який гол!»: у матчі НХЛ закинули неймовірну шайбу

19:11 8 грудня 2021
Тревор Зеграс та Сонні Мілано

У середу, 8 грудня, відбувся матч регулярного чемпіонату НХЛ, в якому «Анахайм Дакс» переміг на гостьовій арені «Кібенк-центр» «Баффало Сейбрз» — 2:0. Ця зустріч, напевно, увійшла б до історії, як просто одна з багатьох, якби не диво-шайба, яку гості закинули у ворота фінського голкіпера «Баффало» Укко-Пеккі Луукконена.

Просто фантастичне взяття воріт на 6-й хвилині другого періоду (за рахунку 0:0) організували американці Тревор Зеграс та Сонні Мілано. Перший, перебуваючи за воротами, майстерно поклав шайбу на гачок ключки і дотепно накинув на п'ятачок, а другий з льоту переправив її у ворота. Шедевр!

«Боже мій, який гол!» — не став стримувати емоцій телекоментатор зустрічі.

Зазначимо, що «Анахайм» завдяки успіху на майданчику «Баффало» перервав свою серію із двох поразок поспіль. При цьому Мілано закинув свою восьму шайбу в сезоні, а Зеграс відзначився 16-ю гольовою передачею.

Герої дня в НХЛ Сонні Мілано та Тревор Зеграс

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що хокеїст НХЛ у бійці вкусив суперника з українським корінням.

Фото Twitter Anaheim Ducks

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