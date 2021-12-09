Чорний вечір у чорній формі: «Динамо» поступилося «Бенфіці» та вперше за 14 років залишилося без перемог у Лізі чемпіонів

У середу, 8 грудня, київське «Динамо», яке ще раніше розпрощалося з шансами на продовження боротьби в єврокубках, поєдинком на стадіоні «Да Луж» у Лісабоні завершило виступ у Лізі чемпіонів.

Ліга чемпіонів. 6-й тур

8 грудня (середа)

«Бенфіка» (Лісабон, Португалія) — «Динамо» (Київ, Україна) — 2:0

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Забарний, Сирота, Миколенко, Сидорчук (Андрієвський, 86), Шапаренко, Буяльський, Вербич (де Пена, 64), Циганков (Караваєв, 79), Гармаш (Рамірес, 79).

Голи: Яремчук (16), Жилберто (22).

Якщо для команди Мірчі Луческу, яка вперше зіграла в єврокубках у чорній формі (із зеленими вставками), поєдинок у столиці Португалії був питанням престижу та призових від УЄФА (900 тисяч євро за нічию та 2,8 млн за перемогу), то для підопічних Жорже Жезуша, над яким нависла загроза відставки, «матчем року».

Щоб фінішувати у групі на другій позиції та пробитися до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, «Бенфіці» потрібно було не лише самій перемогти «біло-синіх», а й сподіватися на те, що «Барселона» у паралельній зустрічі не зможе обіграти у Мюнхені «Баварію».

Господарі поля прогаяли шикарний шанс повести в рахунку вже на 1-й хвилині зустрічі, коли ексдинамівець Яремчук, який не забивав за «Бенфіку» з вересня (цілих 10 матчів!), програв дуель партнерові зі збірної України Бущану. Це ще що! На 8-й хвилині Циганков після пасу-цукерки Буяльського взагалі не влучив по порожніх воротах з восьми метрів, пробивши над поперечиною!

І все ж Яремчук незабаром забив свій дебютний гол в основному раунді Ліги чемпіонів, коли на 16-й хвилині «орли» розкатали динамівський захист, як дітей — 1:0. Святкував Роман на повну, без жодного сорому і спогадів про динамівську юність.

Біда сама не ходить. Минуло лише шість хвилин, і Вербич допоміг Жилберто «розстріляти» Бущана. 2:0 на рівному місці.

Після перерви команда Луческу частіше гостювала у володіннях суперника, створювала небезпечні моменти, але в результаті так і залишилася з одним-єдиним м'ячем Гармаша в шести поєдинках турніру.

«Бенфіка» з українцем Яремчуком уперше з 2016 року пробилася до плей-оф ЛЧ (тоді у групі у лісабонців теж були кияни). А ось динамівці, на жаль для своїх уболівальників, не лише фінішували у квартеті на останньому місці, а й уперше за 14 років не виграли у групі Ліги чемпіонів жодного матчу (у 2007-му «біло-сині» взагалі програли усі зустрічі: «Манчестер Юнайтед» — 2:4 та 0:4, «Ромі» — 1:4 та 0:2, а також «Спортингу» — 1:2 та 0:3). У нинішньому складі «Динамо», доводиться констатувати, на більше навряд чи здатне (хіба що якісь локальні «спалахи»). Та й Мірча Луческу навряд чи може ще чимось здивувати. Він і так вичавив із Циганкова і компанії достатньо…

В іншому матчі «Баварія» у Мюнхені розгромила «Барселону» — 3:0 (Мюллер, 34, Сане, 43, Мусіала, 62), залишивши каталонців вперше за 21 рік без плей-оф турніру.

Підсумкове становище команд групи Е: 1. «Баварія» — 18 очок; 2. «Бенфіка» — 8; 3. «Барселона» — 7; 4. «Динамо» — 1 .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямому ефірі поєдинок Ліги конференцій «Зоря» — «Буде-Глімт».

Фото uefa.com

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