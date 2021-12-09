«Барселона» розгромлена в Мюнхені й уперше за 21 рік не вийшла з групи Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У середу, 8 грудня, на футбольних полях Європи відбулося сім поєдинків останнього туру групової стадії Ліги чемпіонів (матч між «Аталантою» Руслана Малиновського та іспанським «Вільярреалом» перенесено на 9 грудня через сильний снігопад, що обрушився на Бергамо).

Таким чином, на даний момент відомі 15 із 16 клубів, які вийшли до 1/8 фіналу турніру. Це англійські «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» та «Челсі», іспанські «Реал», «Атлетико», італійські «Ювентус», «Інтер», французькі «ПСЖ», «Лілль», німецька «Баварія», нідерландський «Аякс», португальські «Спортинг», «Бенфіка», австрійський «Зальцбург».

У свою чергу, у Лізі Європи виступи продовжать німецькі «Лейпциг», дортмундська «Борусія», португальський «Порту», молдавський «Шериф», іспанські «Барселона», «Севілья» та російський «Зеніт».

Група Е

«Бенфіка» (Португалія) — «Динамо» (Україна) — 2:0 (Яремчук, 16, Жілберту, 22).

«Баварія» (Німеччина) — «Барселона» (Іспанія) — 3:0 (Мюллер, 34, Сане, 43, Мусіала, 62).

Дивно, але «Барселона» підтвердила статус зручного суперника для «Баварії». Чи жарт, у семи останніх очних матчах у рамках Ліги чемпіонів мюнхенці незмінно перемагали за фантастичної різниці м'ячів 27:4!

Підсумкове становище команд: 1. «Баварія» — 18 очок; 2. «Бенфіка» — 8; 3. «Барселона» — 7; 4. «Динамо» — 1.

Група F

«Манчестер Юнайтед» (Англія) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 1:1 (Грінвуд, 9 — Рідер, 42).

«Червоні дияволи» навіть без Криштіану Роналду, який забивав у попередніх п'яти матчах групового етапу, змогли досягти результату, який забезпечив їм перше місце у квартеті.

Матч «Аталанта» (Італія) — «Вільярреал» (Іспанія) пройде 9 грудня.

Положення команд: 1. «МЮ» — 11 очок (6 матчів); 2. «Вільярреал» — 7 (5); 3. «Аталанта» — 6 (5); 4. «Янг Бойз» — 5 (6).

Група G

«Вольфсбург» (Німеччина) — «Лілль» (Франція) — 1:3 (Штеффен, 89 — Йїлмаз, 11, Девід, 72, Гомес, 78).

«Зальцбург» (Австрія) — «Севілья» (Іспанія) — 1:0 (Окафор, 50).

Підсумкове становище команд: 1. «Лілль» — 11 очок; 2. «Зальцбург» — 10; 3. «Севілья» — 6; 4. «Вольфсбург» — 5.

Група Н

«Зеніт» (Росія) — «Челсі» (Англія) — 3:3 (Клаудіньо, 38, Азмун, 41, Оздоєв, 90+4 — Вернер, 2, 85, Лукаку, 62).

«Ювентус» (Італія) — «Мальме» (Швеція) — 1:0 (Кін, 18).

Підсумкове становище команд: 1. «Ювентус» — 15 очок; 2. «Челсі» — 13; 3. «Зеніт» — 5; 4. «Мальме» — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції матч Ліги конференцій «Зоря» — «Буде-Глімт».

Фото uefa.com

15

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter