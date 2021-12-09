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Спорт

Останній шанс «Аталанти» Малиновського: коли зіграють матч Ліги чемпіонів, перенесений через снігопад

9:04 9 грудня 2021
Стадіон у Бергамо

Пресслужба УЄФА в Twitter опублікувала нову дату і час початку поєдинку 6-го туру Ліги чемпіонів між «Аталантою» та «Вільярреалом», який не відбувся напередодні через сильний снігопад у Бергамо (спочатку передбачалося, що зустріч перенесуть на 20 хвилин, проте сніг лише посилився).

Гра, за підсумками якої визначиться останній учасник 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, розпочнеться у четвер, 9 грудня, о 20:00 (пряма трансляція — на MEGOGO). Нагадаємо, що команду Руслана Малиновського (6 очок) влаштує лише перемога, а іспанцям (7 пунктів) для того, щоб фінішувати на другому місці у квартеті слідом за «МЮ», достатньо зіграти внічию. Футболіст збірної України, який забив у минулі вихідні гол-красень у ворота «Наполі», розпочне матч на лаві запасних.

Напередодні стали відомі 15 із 16 команд, що пробилися до плей-оф Ліги чемпіонів. За підсумками жеребкування, яке заплановане на понеділок, 13 грудня (13:00), путівки до ¼ фіналу в очних дуелях оскаржать переможці груп («Манчестер Сіті», «Ліверпуль», «Аякс», «Реал», «Баварія», «Манчестер Юнайтед», «Лілль» та «Ювентус») та колективи, що посіли у квартетах другі місця («ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг», «Інтер», «Бенфіка», «Зальцбург», «Челсі», а також «Вільярреал» або «Аталанта»). Клуби з однієї країни та ті, хто виступав в одній групі, між собою не зіграють.

До Ліги Європи з ЛЧ пробилися: «Лейпциг», «Порту», дортмундська «Борусія», «Шериф», «Барселона», «Севілья» та «Зеніт», яким складуть компанію «Вільярреал» або «Аталанта».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол Романа Яремчука допоміг «Бенфіці» перемогти у Лізі чемпіонів київське «Динамо».

Фото Twitter ФК «Аталанта», ФК «Вільярреал»

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