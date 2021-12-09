У ніч на неділю, 12 грудня, ексчемпіон світу за версіями WBA Super, WBO та WBC Franchise 33-річний українець Василь Ломаченко (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який переміг у червні японця Масайоші Накатані, проведе на знаменитій арені «Медісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку (США) свій 18-й бій у професіональній кар'єрі. Суперником дворазового олімпійського чемпіона вперше стане боксер з Африки — колишній володар титулу IBF 34-річний гонець Річард Коммі (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 3 поразки). Початок поєдинку у легкій вазі, фаворита якого назвали букмекери, приблизно о 6:00 за київським часом.

«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію бою українця та ганця, за якою ви зможете стежити у цій новині.

Ломаченко сходив у Нью-Йорку на матч НХЛ

Український боксер уже прибув до Нью-Йорка і 8 грудня відвідав у «Медісон Сквер Гарден» матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Евеланш» (3:7). Під час поєдинку на великих екранах арени крутили рекламу бою Ломаченко — Коммі, а потім камери вихопили й самого українця, який сидів на трибуні в іменному светрі «Рейнджерс» із 88-м номером. Трибуни зустріли Ломаченка оплесками.

Проморолик бою

Компанія Top Rank представила офіційний проморолик поєдинку Ломаченко - Коммі, вартість квитків на який складає від 56 до 406 доларів.

Гонорари боксерів

Гарантований гонорар Ломаченка за бій становитиме 750 тисяч доларів. При цьому сума може досягти 2 мільйонів залежно від проданих платних трансляцій бою. Водночас, суперник українця за аналогічною «схемою» може розраховувати на 250 і 800 тисяч в американській валюті відповідно.

Зазначимо, що за переможний поєдинок з Накатані уродженець Білгорода-Дністровського також заробив близько 2 млн доларів. А ось свій рекордний гонорар Василь отримав за бій проти Теофімо Лопеса, в якому втратив три чемпіонські пояси. Тоді українець розбагатів на 3,25 млн в американській валюті.

В андеркарді - онук Мухаммеда Алі

Основний кард вечора боксу в Нью-Йорку стартує о 4:00 за київським часом. Загалом перед боєм Ломаченко — Коммі під склепіннями «Медісон Сквер Гарден» заплановано дев'ять поєдинків:

Олександр Тесленко (Канада; 17 перемог, 13 з них – нокаутом, 1 поразка) – Джаред Андерсон (США; 10 перемог, усі – нокаутом).

Кейшон Девіс (США; 3 перемоги, 2 з них - нокаутом) - Хосе Сарагоса (Мексика; 8 перемог, 2 з них - нокаутом, 3 поразки, 1 нічия).

Джеймс Уїлкінс (США; 9 перемог 6 з них - нокаутом, 2 поразки) - Хуан Тапіа (США; 10 перемог, 3 з них - нокаутом, 3 поразки).

Ніко Уолш (США; 2 перемоги, обидві - нокаутом; онук легендарного Мухаммеда Алі) - Рейєс Санчес (6 перемог, 2 з них - нокаутом).

Джо Уорд (Ірландія; 5 перемог, 2 з них - нокаутом, 1 поразка) - Бріттон Норвуд (США; 10 перемог, 7 з них - нокаутом, 1 нічия, 3 поразки).

Ксандер Заяс (Пуерто-Ріко; 11 перемог, 8 з них - нокаутом) - Алессіо Мастронунціо (Італія; 9 перемог, 3 з них - нокаутом, 1 поразка).

Пабло Вальдес (США; 5 перемог, 4 з них - нокаутом) - Хуліо Сезар Санчес (Домініканська Республіка; 11 перемог, 6 з них - нокаутом, 3 поразки).

Келвін Девіс (США; 2 перемоги, 1 з них - нокаутом) - Брайан Еммануель Рамірес (Мексика; 1 перемога нокаутом, 1 нічия, 1 поразка).

Джон Бауза (США; 15 перемог, 6 з них – нокаутом) – Майкл Уїльямс-молодший (США; 19 перемог, 12 з них – нокаутом).

Фартова арена для українця

У минулі роки Василь Ломаченко виграв на знаменитій арені в Нью-Йорку всі три свої бою: у 2017-му — у кубинця Гільєрмо Рігондо та у 2018-му — у венесуельця Хорхе Лінареса та пуерториканця Хосе Педраси.

У той же час Річард Коммі свій єдиний поєдинок на «Медісон Сквер Гарден» програв, коли у грудні 2019 року поступився технічним нокаутом у другому раунді американцеві Теофімо Лопесу і втратив титул чемпіона світу за версією IBF.

Арена "Медісон Сквер Гарден"

Річард Коммі виріс без батька

Суперник Ломаченка народився 10 березня 1987 року у столиці Гани Аккрі. Хлопчик ріс без батька, його вихованням займалася мати-одиначка.

Хлопець хоч і виховувався у бідній сім'ї, але був обдарований атлетично. У юні роки Річард грав у футбол в одній із аматорських ліг. Незабаром після цього він зайнявся бойовими мистецтвами та вважався найкращим кікбоксером Гани. Згодом у житті ганця зʼявилися промоутери з Японії, які дозволили йому брати участь у змагання по усьому світу. У підсумку Коммі облаштувався в Об'єднаних Арабських Еміратах, де і став серйозно займатися боксом. У 2011 році після повернення на батьківщину талановитий хлопець розпочав свою професіональну кар'єру, у якій Річард виграв 24 бої поспіль.

Річард Коммі у рідній Гані

Своєї першої з трьох поразок Коммі зазнав у вересні 2016 року, поступившись роздільним рішенням суддів у бою за вакантний титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF американцю Роберту Істеру-молодшому (при цьому ганець у 8-му раунді відправив опонента в нокдаун). Через три місяці Річард зазнав ще однієї невдачі, поступившись знову ж таки роздільним рішенням суддів у Москві росіянину Денису Шафікову. Єдиний раз ганець побував у нокауті у 2019 році, коли був побитий Теофімо Лопесом.

У боксера, статки якого оцінюються в 10 млн доларів, поки що немає дружини та дітей. Річард Коммі повністю присвятив себе боксу.

Відео найкращих нокаутів від Річарда Коммі

Ломаченко — на всі руки та ноги майстер

Twitter Top Rank Boxing показав перед боєм відеонарізку епізодів, коли Василь Ломаченко демонструє свій талант поза межами рингу. На всі руки та ноги майстер…

Прогноз букмекерів

Аналітики букмекерських контор мало сумніваються в успіху українського боксера. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу Ломаченка за очками приймає з коефіцієнтом 1,10, на нічию — 31,00, на виграш африканця — 7,50. Достроковий успіх Василя оцінюється коефіцієнтом 1,44, Річарда — 11,00.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі бій між Василем Ломаченком та Річардом Коммі.

Фото Twitter Top Rank Boxing

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter