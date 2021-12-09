Ломаченко — Коммі: онлайн-трансляція бою ексчемпіонів світу
У ніч на неділю, 12 грудня, ексчемпіон світу за версіями WBA Super, WBO та WBC Franchise 33-річний українець Василь Ломаченко (15 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки), який переміг у червні японця Масайоші Накатані, проведе на знаменитій арені «Медісон Сквер Гарден» у Нью-Йорку (США) свій 18-й бій у професіональній кар'єрі. Суперником дворазового олімпійського чемпіона вперше стане боксер з Африки — колишній володар титулу IBF 34-річний гонець Річард Коммі (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 3 поразки). Початок поєдинку у легкій вазі, фаворита якого назвали букмекери, приблизно о 6:00 за київським часом.
«ФАКТИ» проведуть онлайн-трансляцію бою українця та ганця, за якою ви зможете стежити у цій новині.
Ломаченко сходив у Нью-Йорку на матч НХЛ
Український боксер уже прибув до Нью-Йорка і 8 грудня відвідав у «Медісон Сквер Гарден» матч НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» — «Колорадо Евеланш» (3:7). Під час поєдинку на великих екранах арени крутили рекламу бою Ломаченко — Коммі, а потім камери вихопили й самого українця, який сидів на трибуні в іменному светрі «Рейнджерс» із 88-м номером. Трибуни зустріли Ломаченка оплесками.
Проморолик бою
Компанія Top Rank представила офіційний проморолик поєдинку Ломаченко - Коммі, вартість квитків на який складає від 56 до 406 доларів.
Гонорари боксерів
Гарантований гонорар Ломаченка за бій становитиме 750 тисяч доларів. При цьому сума може досягти 2 мільйонів залежно від проданих платних трансляцій бою. Водночас, суперник українця за аналогічною «схемою» може розраховувати на 250 і 800 тисяч в американській валюті відповідно.
Зазначимо, що за переможний поєдинок з Накатані уродженець Білгорода-Дністровського також заробив близько 2 млн доларів. А ось свій рекордний гонорар Василь отримав за бій проти Теофімо Лопеса, в якому втратив три чемпіонські пояси. Тоді українець розбагатів на 3,25 млн в американській валюті.
В андеркарді - онук Мухаммеда Алі
Основний кард вечора боксу в Нью-Йорку стартує о 4:00 за київським часом. Загалом перед боєм Ломаченко — Коммі під склепіннями «Медісон Сквер Гарден» заплановано дев'ять поєдинків:
Олександр Тесленко (Канада; 17 перемог, 13 з них – нокаутом, 1 поразка) – Джаред Андерсон (США; 10 перемог, усі – нокаутом).
Кейшон Девіс (США; 3 перемоги, 2 з них - нокаутом) - Хосе Сарагоса (Мексика; 8 перемог, 2 з них - нокаутом, 3 поразки, 1 нічия).
Джеймс Уїлкінс (США; 9 перемог 6 з них - нокаутом, 2 поразки) - Хуан Тапіа (США; 10 перемог, 3 з них - нокаутом, 3 поразки).
Ніко Уолш (США; 2 перемоги, обидві - нокаутом; онук легендарного Мухаммеда Алі) - Рейєс Санчес (6 перемог, 2 з них - нокаутом).
Джо Уорд (Ірландія; 5 перемог, 2 з них - нокаутом, 1 поразка) - Бріттон Норвуд (США; 10 перемог, 7 з них - нокаутом, 1 нічия, 3 поразки).
Ксандер Заяс (Пуерто-Ріко; 11 перемог, 8 з них - нокаутом) - Алессіо Мастронунціо (Італія; 9 перемог, 3 з них - нокаутом, 1 поразка).
Пабло Вальдес (США; 5 перемог, 4 з них - нокаутом) - Хуліо Сезар Санчес (Домініканська Республіка; 11 перемог, 6 з них - нокаутом, 3 поразки).
Келвін Девіс (США; 2 перемоги, 1 з них - нокаутом) - Брайан Еммануель Рамірес (Мексика; 1 перемога нокаутом, 1 нічия, 1 поразка).
Джон Бауза (США; 15 перемог, 6 з них – нокаутом) – Майкл Уїльямс-молодший (США; 19 перемог, 12 з них – нокаутом).
Фартова арена для українця
У минулі роки Василь Ломаченко виграв на знаменитій арені в Нью-Йорку всі три свої бою: у 2017-му — у кубинця Гільєрмо Рігондо та у 2018-му — у венесуельця Хорхе Лінареса та пуерториканця Хосе Педраси.
У той же час Річард Коммі свій єдиний поєдинок на «Медісон Сквер Гарден» програв, коли у грудні 2019 року поступився технічним нокаутом у другому раунді американцеві Теофімо Лопесу і втратив титул чемпіона світу за версією IBF.
Річард Коммі виріс без батька
Суперник Ломаченка народився 10 березня 1987 року у столиці Гани Аккрі. Хлопчик ріс без батька, його вихованням займалася мати-одиначка.
Хлопець хоч і виховувався у бідній сім'ї, але був обдарований атлетично. У юні роки Річард грав у футбол в одній із аматорських ліг. Незабаром після цього він зайнявся бойовими мистецтвами та вважався найкращим кікбоксером Гани. Згодом у житті ганця зʼявилися промоутери з Японії, які дозволили йому брати участь у змагання по усьому світу. У підсумку Коммі облаштувався в Об'єднаних Арабських Еміратах, де і став серйозно займатися боксом. У 2011 році після повернення на батьківщину талановитий хлопець розпочав свою професіональну кар'єру, у якій Річард виграв 24 бої поспіль.
Своєї першої з трьох поразок Коммі зазнав у вересні 2016 року, поступившись роздільним рішенням суддів у бою за вакантний титул чемпіона світу у легкій вазі за версією IBF американцю Роберту Істеру-молодшому (при цьому ганець у 8-му раунді відправив опонента в нокдаун). Через три місяці Річард зазнав ще однієї невдачі, поступившись знову ж таки роздільним рішенням суддів у Москві росіянину Денису Шафікову. Єдиний раз ганець побував у нокауті у 2019 році, коли був побитий Теофімо Лопесом.
У боксера, статки якого оцінюються в 10 млн доларів, поки що немає дружини та дітей. Річард Коммі повністю присвятив себе боксу.
Відео найкращих нокаутів від Річарда Коммі
@RichardCommey @trboxing pic.twitter.com/DwC23ANMqu— Sky Sports Boxing (@SkySportsBoxing) December 6, 2021
Ломаченко — на всі руки та ноги майстер
Twitter Top Rank Boxing показав перед боєм відеонарізку епізодів, коли Василь Ломаченко демонструє свій талант поза межами рингу. На всі руки та ноги майстер…
@VasylLomachenko #LomaCommey pic.twitter.com/5por8SzfQF— Top Rank Boxing (@trboxing) December 5, 2021
Прогноз букмекерів
Аналітики букмекерських контор мало сумніваються в успіху українського боксера. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу Ломаченка за очками приймає з коефіцієнтом 1,10, на нічию — 31,00, на виграш африканця — 7,50. Достроковий успіх Василя оцінюється коефіцієнтом 1,44, Річарда — 11,00.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі бій між Василем Ломаченком та Річардом Коммі.
Фото Twitter Top Rank Boxing49
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