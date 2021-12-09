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Спорт

Перемагав у фіналі «Реал»: знаменитого футбольного воротаря вбила важка недуга

15:21 9 грудня 2021
Ларс Хег

Володар Кубка УЄФА у складі «Оденсе», ексворотар збірної Данії Ларс Хег помер у 62 роки після трирічної боротьби з раком підшлункової залози, повідомляє офіційний сайт Данського футбольного союзу.

Усю свою кар'єру (23 роки!) голкіпер провів в одній команді — «Оденсе», по три рази вигравши з одноклубниками чемпіонат та Кубок Данії, а також здобувши у 1994 році Кубок УЄФА, коли у фіналі командою Хега за сумою двох зустрічей був обіграний легендарний мадридський «Реал» (2:3 — вдома та 2:0 у гостях). Його клубний рекорд за кількістю матчів (871 гра!) не побитий футболістами «Оденсе» досі.

У складі збірної Данії Ларс Хег брав участь у ЧС-1986 та Євро-1996, його п'ять разів визнавали найкращим воротарем країни.

Ларс Хег виступав за збірну Данії на чемпіонаті світу 1986 року

Після завершення футбольної кар'єри у віці 41 року знаменитий голкіпер працював спортивним директором у рідному «Оденсе», а також багато років тренував воротарів «Брондбю», «Нордшелланда» та збірної Данії, з якою дістався півфіналу Євро-2020.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній воротар «Барселони» раптово помер у 46 років.

Фото fodboldbilleder. dk

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