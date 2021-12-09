Світоліна у списку: 20 тенісисток, які заробили найбільше за кар'єру

Перша ракетка України Еліна Світоліна, яка стала бронзовим призером Олімпійських ігор у Токіо, увійшла до списку 20 тенісисток, які заробили за кар'єру найбільше грошей, повідомляє портал Tennis365.com.

Поза конкуренцією виявилася чотириразова олімпійська чемпіонка, 23-разова переможниця турнірів серії «Великого шолома» 40-річна Серена Уїльямс із США, яка заробила за кар'єру 94,5 млн доларів. На другому місці рейтингу — її молодша сестра Вінус (42,2 млн), на третьому — росіянка Марія Шарапова (38,7 млн).

У топ-10 тенісних мільйонерок потрапили також: румунка Симона Халеп (37,9 млн доларів), датчанка Каролін Возняцькі (35,2 млн), білоруска Вікторія Азаренко (33,7 млн), чешка Петра Квітова (33,4 млн), німкеня Анжелік Кербер (31,3 млн), Агнешка Радваньська з Польщі (27,6 млн) та представниця Росії Світлана Кузнєцова (25,8 млн).

27-річна одеситка Еліна Світоліна, яка минулого літа одружилася з французьким тенісистом Гаелем Монфісом, заробила за кар'єру 21 мільйон 156 тисяч доларів «брудними» і розташувалася на 19-й позиції рейтингу. За роки виступів на корті українка виграла 18 турнірів WTA (з них 16 в одиночному розряді), хоча після досить невдалого минулого сезону опустилася у світовому рейтингу на 15-те місце.

До речі, Еліна Світоліна вже заявилася на перший у новому сезоні турнір «Великого шолома» Australian Open, що проходитиме у Мельбурні з 17 по 30 січня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенду НБА Майкла Джордана визнано найбільш високооплачуваним спортсменом в історії.

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