Бився з Повєткіним: непереможний український супертяж Сіренко отримав нового суперника

Непереможному українському суперважковаговику Владиславу Сіренку (18 перемог, 15 з них — нокаутом), який виступить 18 грудня в андеркарді бою Берінчик — Чанієв, довелося терміново шукати нового суперника. Його опонент — німець Міхаель Валліш — не зможе вийти на ринг через травму.

Не було б щастя та нещастя допомогло. Справа в тому, що інший український боксер Андрій Руденко (34 перемоги, 20 з них — нокаутом, 5 поразок) мав битися 25 грудня у Сочі з Муратом Гассієвим за вакантний титул чемпіона за версією IBF Inter-Continental, але росіянин зламав руку у тренувальному таборі.

І ось тепер володар титулу WBC Asia 26-річний Сіренко та 38-річний чемпіон України у суперважкій вазі Руденко, у яких на двох 35 нокаутів, зійдуться у поєдинку у Броварах, повідомляє B1 Boxing.

Зазначимо, що Андрій Руденко раніше пройшов випробування такими серйозними бійцями, як Костянтин Айріх, Х'юї Ф'юрі (брат Тайсона Ф'юрі), Лукас Браун, Олександр Повєткін, Агіт Кабайєл та Чжан Чжилей.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Владислав Сіренко вирубав у першому раунді досвідченого росіянина.

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