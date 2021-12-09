«Зоря» з голом у свої ворота не втримала перемогу над «Буде-Глімт»: відеоогляд матчу Ліги конференцій

У четвер, 9 грудня, луганська «Зоря», яка на відміну від донецького «Шахтаря» та київського «Динамо» може похвалитися перемогами в єврокубковому сезоні, провела на «Славутич-Арені» в Запоріжжі останній матч групового турніру Ліги конференцій.

Ліга конференцій. Група С. 6-й тур

9 грудня (четвер)

«Зоря» (Луганськ, Україна) — «Буде-Глімт» (Норвегія) — 1:1

«Зоря»: Мацапура, Жуніор Рейс, Вернидуб, Імереков, Фаворов, Цвек, Хомченовський, Громов (Шахаб, 82), Назарина, Сайядманеш, Гладкий (Овусу, 72).

Голи: Назарина (18) — Вернідуб (68, у ворота).

Підопічні Віктора Скрипника, які найближчої неділі мають важливий матч на полі «Динамо» в УПЛ, звичайно ж, горіли бажанням поквитатися з «вискочками» з Норвегії за поразку за полярним колом (1:3). Водночас наприкінці єврокубкового сезону «Зоря» була не проти поповнити клубну касу призовими від УЄФА (166 тисяч євро за нічию, 500 тисяч за перемогу).

Вже на 18-й хвилині Назарина гарматним ударом зі штрафного вивів луганців уперед — 1:0.

Команда Скрипника виглядала гідно, хоча після перерви норвежці, не бажаючи втрачати лідерство в групі, все частіше стали навідуватися у володіння Мацапури і на 68-й хвилині відігралися зусиллями захисника господарів поля Вернидуба, який зрізав м'яч у свої ворота, — 1:1.

«Зоря», відсвяткувавши у груповому турнірі дві перемоги та один раз у шести зустрічах зігравши внічию, на жаль, фінішувала у квартеті лише на третьому місці та припинила боротьбу у єврокубках.

В іншому поєдинку в групі італійська «Рома» перемогла у Софії болгарський ЦСКА — 3:2 (Абрахам, 15, 53, Майораль, 34 — Чатакович, 75, Вілдсхут, 90+3) та посіла у квартеті перше місце, незважаючи на сенсаційну поразку від «Буде-Глімт» у гостях (1:6) та нічию вдома (2:2).

Підсумкове становище команд: 1. «Рома» — 13 очок; 2. «Буде-Глімт» — 12; 3. «Зоря» — 7; 4. ЦСКА — 1.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися у прямій трансляції матч чемпіонату України «Динамо» — «Зоря».

Фото ФК «Зоря»

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