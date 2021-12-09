«Аталанта» з голом Малиновського залишилася без плей-оф Ліги чемпіонів: відомі всі учасники 1/8 фіналу

У четвер, 9 грудня, в італійському Бергамо відбувся останній матч групового турніру Ліги чемпіонів між «Аталантою» та «Вільярреалом», який напередодні за рішенням УЄФА перенесли на добу через сильний снігопад. На кону була путівка до 1/8 фіналу турніру.

Ліга чемпіонів. Група F. 6-й тур

9 грудня (четвер)

«Аталанта» (Італія) — «Вільярреал» (Іспанія) — 2:3

Голи: Малиновський (71), Сапата (80) — Данджума (3, 51), Капу (42).

У протистоянні команди Руслана Малиновського, який вийшов на заміну на початку другого тайму, та гостей з Іспанії «Аталанту» на відміну від суперника влаштовувала лише перемога. Але бергамці схаменулися лише тоді, коли рахунок був 3:0 на користь «Вільярреала». Ось тільки голів Малиновського та Сапати не вистачило команді Гасперіні навіть для нічиєї — 2:3.

Підсумкове становище команд групи F: 1. «Манчестер Юнайтед» — 11 очок; 2. «Вільярреал» — 10; 3. «Аталанта» — 6; 4. «Янг Бойз» — 5.

Таким чином, вже відомі усі 16 команд, які продовжать боротьбу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. За підсумками жеребкування, яке заплановане на понеділок, 13 грудня (початок — о 13:00), переможці груп («сіяні») зіграють із командами, що посіли у квартетах другі місця («несіяні»). При цьому клуби з однієї країни та ті, хто виступав в одній групі, між собою не перетнуться.

«Сіяні»: «Манчестер Сіті», «Ліверпуль», «Аякс», «Реал», «Баварія», «Манчестер Юнайтед», «Лілль» та «Ювентус».

«Несіяні»: «ПСЖ», «Атлетико», «Спортинг», «Інтер», «Бенфіка», «Зальцбург», «Челсі», «Вільярреал».

Крім того, до Ліги Європи з ЛЧ пробилися: «Лейпциг», «Порту», дортмундська «Боруссія», «Шериф», «Барселона», «Севілья», «Зеніт» та «Аталанта».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» у матчі Ліги чемпіонів не втримав перемогу над «Шерифом», а «Динамо» поступилося «Бенфіці».

Фото uefa.com

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