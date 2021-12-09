Помер футбольний суперфан Парамон

У віці 66 років пішов із життя футбольний фанат київського «Динамо» та збірної України Сергій Заборовський, більш відомий як Парамон, повідомляє офіційний сайт столичного клубу.

Минулого року він переніс інсульт та декілька разів потрапляв до лікарні. «Динамо» взяло на себе витрати на проведення операції та подальше відновлення Парамона, який вболівав за улюблений клуб понад півстоліття — з далекого 1967 року. Подейкують, сам легендарний тренер «біло-синіх» Валерій Лобановський звертався до суперфана лише на ім'я та по батькові — Сергій Анатолійович.

Нагадаємо, що в 2011 році після інциденту в матчі Ліги Європи проти «Браги», коли Парамон намагався вдарити ногою асистента арбітра, столичний клуб неофіційно позбавив його привілеїв, і фанат став відвідувати матчі у статусі звичайного вболівальника.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер знаменитий партнер Лобановського за першим чемпіонським складом «Динамо» Анатолій Сучков.

Фото ФК «Динамо»

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