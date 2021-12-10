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Спорт

Жорстокі діти: у Росії 12-річні хокеїсти влаштували масову бійку на льоду

10:32 10 грудня 2021
Бійка у дитячому хокеї

Справжнє побоїще влаштували 12-річні хокеїсти під час матчу на першість Приволзького федерального округу в Росії між командами «Волгар» (Тольятті) та «Комета» (Самара).

Після фінальної сирени, яка зафіксувала перемогу господарів з рахунком 4:1, юні спортсмени скинули рукавички та пішли в рукопашну. Рефері спробували розняти забіяків, але у них нічого не вийшло — у підсумку довелося підключатися батькам, які вийшли на лід із трибун. Як кажуть, характер треба виховувати з дитинства, але точно не в такий спосіб…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Росії 10-річному хокеїсту зламали хребет після силового прийому під час матчу.

Фото — скріншот із відео

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