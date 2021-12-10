Біатлон у Хохфільцені: де і коли дивитися онлайн гонки третього етапу Кубка світу

У п'ятницю, 10 грудня, в австрійському Хохфільцені стартує третій етап Кубка світу з біатлону.

Честь збірної України на австрійському етапі відстоюють наш чемпіон світу-2019 Дмитро Підручний (60 очок після двох етапів), Антон Дудченко (56 балів), Богдан Цимбал, Артем Прима та Артем Тищенко (усі — без залікових очок).

Нашу жіночу команду на змаганнях представляють Юлія Джима (на фото в заголовку, 68 очок після двох етапів), Олена Білосюк (Підгрушна; 17), Дар'я Блашко, Ірина Петренко (Варвинець) та Ольга Абрамова (усі — без залікових балів). Остання, до речі, поскаржилася в соцмережах, що протягом кількох днів не могла отримати результату ПЛР-тесту, через що довелося пропустити офіційне тренування та не вдалося «познайомитися» з трасою.

У прямій трансляції гонки третього етапу Кубка світу показує телеканал «UA:Перший». Також прямі ефіри з Хохфільцену заплановані на каналах «Євроспорт», «Білорусь 5» та «Матч ТВ» (Росія).

Біатлон. Кубок світу. Третій етап (Хохфільцен, Австрія)

10 грудня (п'ятниця)

Спринт 10 км (чоловіки) 12:25 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

Спринт 7,5 км (жінки) 15:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

11 грудня (субота)

Гонка переслідування 12,5 км (чоловіки) 13:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

Естафета 4×6 км (жінки) 15:15 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

12 грудня (неділя)

Естафета 4×7,5 км (чоловіки) 12:45 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

Гонка переслідування 10 км (чоловіки) 15:30 «UA:Перший», «Євроспорт», «Білорусь 5», «Матч ТВ»

У загальному заліку Кубка світу лідерство у чоловіків утримують норвежець Ветле-С'ястад Крістіансен (178 очок) та швед Себастьян Самуельссон (175), а у жінок — Ліза-Тереза Хаузер (177 балів) із Австрії та норвежка Марте-Олсбю Рой.

До речі, за успішний виступ на етапах Кубка світу біатлоністам передбачені серйозні призові. Наприклад, «золото» в індивідуальних гонках у чоловіків та жінок оцінюється в 15 тисяч євро, «срібло» — у 12 тисяч, «бронза» — у 9 тисяч (4-е місце — 7 тис., 5-е — 6 тис., 6-те — 5 тис., а останнє призове, 20-е, — 500 євро). В естафетах міжнародна федерація платить по 24 тис. євро за перемогу (по 6 тис. на одного члена команди), по 18 тис. — за друге місце (по 4,5 тис.) та по 14 тис. — за третє (по 3 5 тис.). У змішаних естафетах преміальні становлять 12 тисяч євро (по 6 тис. на одного члена команди) за «золото», 9 тисяч (по 4,5 тис.) — за «срібло» та 7 тисяч (по 3,5 тис.) — за «бронзу».

Додамо, що невтішні новини прийшли з німецького Гельзенкірхена, де традиційно відбуваються знаменита різдвяна гонка. Організатори повідомили, що цього року не зможуть провести старти. «Після торішнього перенесення ми розраховували, що зараз зможемо знову провести гонку у звичному форматі. Але через зростаючу кількість випадків інфекції та пов'язаних із цим політичних рішень влади нашого регіону в нас немає іншого вибору, як скасувати її», — йдеться в офіційній заяві.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Юлія Джима стала віце-чемпіонкою світу з літнього біатлону.

Фото biathlon.com.ua

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