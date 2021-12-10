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Спорт

Лінекер оцінив: нахабний пес перед матчем єврокубка наклав на полі купу

18:15 10 грудня 2021
Собака у матчі Партизан&nbsp;— Анортосіс

Забавний епізод стався у Белграді перед матчем заключного туру групового етапу Ліги конференцій, найкращим голом якого визнали «гармату» гравця «Зорі» Єгора Назарини, між сербським «Партизаном» та кіпрським «Анортосісом».

Під час розминки футболістів на поле вибіг пес, який, не соромлячись близької присутності гравців, вирішив сісти та… нагадити.

Відео потрапило до соцмережі та стало вірусним. Ролик із собакою оцінив легендарний футболіст збірної Англії Гарі Лінекер. «Приємно бачити кадри часів, коли грав я», — написав він на своїй сторінці у Twitter. Справа в тому, що Лінекер сам сходив «по великому» на полі під час матчу чемпіонату світу-1990 проти Ірландії, в якому забив гол.

Відео курйозу Гарі Лінекера в матчі Англія — Ірландія на ЧС-1990

Зазначимо, що собача «важка артилерія» не допомогла «Партизану» обіграти «Анортосіс» — матч завершився результативною нічиєю 1:1, але сербський клуб усе ж таки вийшов до плей-оф турніру з другого місця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що пес забив гол у матчі одного з нижчих дивізіонів чемпіонату Чилі.

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