Фанат «Реала» достроково переміг росіянина в матчі за титул чемпіона світу з шахів

31-річний норвезький шахіст Магнус Карлсен захистив титул чемпіона світу, обігравши росіянина Яна Непомнящего.

Матч за світову шахівницю проходив у Дубаї (ОАЕ) та був перенесений з 2020-го на 2021-й через пандемію коронавірусу. За підсумками 11 партій (загалом було заплановано 14 «дуелей») скандинав повів у рахунку 7,5:3,5 та достроково забезпечив собі перемогу. Для Карлсена це вже п'ятий титул чемпіона світу — раніше він ставав найсильнішим у 2013-му, 2014-му, 2016-му та 2018-му.

Додамо, що у 2013-му, коли норвежець завоював першу чемпіонську шахову корону, журнал Time включив Магнуса до списку «100 найвпливовіших людей у світі» у категорії «Титани». Цікаво, що Карлсен — великий фанат мадридського «Реала». Двічі — у 2013-му та грудні 2014-го — шахіст завдавав символічного стартового удару в матчах «вершкових» на «Сантьяго Бернабеу».

Успіх у матчі за звання чемпіона світу поповнив банківський рахунок скандинава на 1,2 млн євро (переможений росіянин Непомнящий розбагатів на 800 тисяч у євровалюті). Загалом же Карлсен із заробітком у 31 млн норвезьких крон (трохи більше 3 млн євро) був названий одним із найбагатших спортсменів Норвегії за підсумками 2020 року, поступившись у рейтингу лише Крістіану Нергору з вітрильного спорту (3,4 млн євро).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України вперше в історії стала чемпіоном Європи з шахів.

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