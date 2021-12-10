«Дніпро-1» завдяки двом пенальті розгромив «Маріуполь» та зимує у чільній трійці: відеоогляди матчів УПЛ

У п'ятницю, 10 грудня, стартував 18-й тур української прем'єр-ліги, яким завершується осіння частина сезону в національному чемпіонаті.

Чемпіонат України. 18-й тур

10 грудня (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Дніпро-1» — 0:3 (Довбик, 35, з пенальті, Піхальонок, 75, з пенальті, Білл, 78). На 45+1-й хвилині вилучений Кащук («Маріуполь»).

У місті на березі Азовського моря зустрічалися аутсайдер, який на домашній арені програв сім останніх матчів, та команда, яка має п'ять перемог поспіль та входить до топ-трійки. Сенсації не вийшло. Уже в першому таймі гості зробили вагому заявку на перемогу — спочатку Довбик реалізував пенальті, зміцнивши своє лідерство в гонці бомбардирів, а перед самою перервою маріупольці залишились в меншості після вилучення Кащука.

У другому таймі «Дніпро-1» зміцнив свою перевагу, коли вже 11-метровий реалізував Піхальонок (при цьому автор першого м'яча був у цей момент на полі, але поступився правом виконання пенальті), а фінальну крапку в розгромі поставив бразилець Білл.

Таким чином, підопічні Ігора Йовічевича здобули впевнену перемогу та вирушають на зимову перерву, гарантувавши собі третє місце в турнірній таблиці.

«Інгулець» (Петрово) — «Десна» (Чернігів) — 2:1 (Поспєлов, 34, Полегенько, 47 — Дегтярьов, 56). На 85-й хвилині вилучений Опанасенко («Інгулець»).

«Інгулець» підходив до поєдинку, маючи за плечима 10-матчеву серію без перемог, через яку максимально наблизився до зони вильоту. Але перед зимовою перервою петрівчани, у складі яких Євген Опанасенко провів 200-й матч у чемпіонаті України (щоправда, досвідчений захисник не дограв поєдинок до кінця, будучи вилученим на 85-й хвилині), підняли собі та своїм уболівальникам настрій, нарешті здобувши три очки. А ось «Десна», яка вдало стартувала в сезоні, опустилася в середину турнірної таблиці, і навесні чернігівцям буде складно боротися за потрапляння до зони єврокубків.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 44 очки (17 матчів);

2. «Динамо» — 44 (17);

3. «Дніпро-1» — 40 (18);

4. «Зоря» — 35 (17);

5. «Ворскла» — 32 (17);

6. «Олександрія» — 26 (17);

7. «Десна» — 25 (18);

8. «Верес» — 22 (17);

9. «Колос» — 21 (17);

10. «Металіст 1925» — 19 (17);

11. «Рух» — 17 (16);

12. «Львів» — 16 (17);

13. «Інгулець» — 13 (17);

14. «Чорноморець» — 11 (17);

15. «Минай» — 10 (17);

16. «Маріуполь» — 8 (18).

Бомбардири: 14 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віктор Циганков («Динамо»); 9 — Тете («Шахтар»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захедитабар (обидва — «Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Також у рамках 18-го туру будуть зіграні наступні матчі: «Олександрія» — «Шахтар», «Верес» — «Рух», «Львів» — «Ворскла» (11 грудня), «Чорноморець» — «Металіст 1925», «Динамо» — «Зоря», «Колос» — «Минай» (12 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що гол півзахисника «Зорі» Єгора Назарини визнали найкращим у Лізі конференцій.

Фото ФК «Маріуполь»

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