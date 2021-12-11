Українка Новосад здобула історичне «золото» на Кубку світу з фрістайлу

28-річна Анастасія Новосад стала переможницею етапу Кубка світу з фрістайлу, що проходив у фінському місті Рука.

Уродженка Рівненської області, набравши 98,70 очка, зі значним відривом випередила другу китаянку Сю Ментао (91,83). Третьою стала ще одна наша співвітчизниця Ольга Полюк із Рівного (79,75).

Переможний стрибок Анастасії Новосад

Примітно, що для обох українок ці медалі стали першими в особистих змаганнях на Кубку світу. При цьому вперше в історії проведення етапів Кубка світу одразу дві наші співвітчизниці піднялися на п'єдестал.

ЦЕ ПРОСТО НЕЙМОВІРНО!



Вперше в історії одразу дві українські фрістайлістки на п'єдесталі Кубка світу з лижної акробатики у фінській Руці. Анастасія Новосад здобуває золото, Ольга Полюк — бронзу. Для обох це перші нагороди у особистих змаганнях на Кубку світу. pic.twitter.com/Rtk7HkiP0h — НОК України (@OlympicUA) December 10, 2021

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Мар'яна Шевчук стала дворазовою чемпіонкою світу з пара пауерліфтингу.

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