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Спорт

Українка Новосад здобула історичне «золото» на Кубку світу з фрістайлу

10:22 11 грудня 2021
Анастасія Новосад та Ольга Полюк на п&#39;єдесталі

28-річна Анастасія Новосад стала переможницею етапу Кубка світу з фрістайлу, що проходив у фінському місті Рука.

Уродженка Рівненської області, набравши 98,70 очка, зі значним відривом випередила другу китаянку Сю Ментао (91,83). Третьою стала ще одна наша співвітчизниця Ольга Полюк із Рівного (79,75).

Переможний стрибок Анастасії Новосад

Примітно, що для обох українок ці медалі стали першими в особистих змаганнях на Кубку світу. При цьому вперше в історії проведення етапів Кубка світу одразу дві наші співвітчизниці піднялися на п'єдестал.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Мар'яна Шевчук стала дворазовою чемпіонкою світу з пара пауерліфтингу.

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