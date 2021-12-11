«Шахтар» здобув вольову перемогу в Олександрії та вирушив зимувати лідером: відеоогляд матчу УПЛ

У суботу, 11 грудня, ігрова програма 18-го туру чемпіонату України продовжилася поєдинком в Олександрії, куди приїхав лідер — донецький «Шахтар», який наприкінці 2021 року попрощається з натуралізованим бразильцем Марлосом.

Чемпіонат України. 18-й тур

11 грудня (субота)

«Олександрія» — «Шахтар» (Донецьк) — 1:2 (Кожушко, 63 — Соломон, 70, Мораес, 77).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон (Маркос Антоніо, 65), Степаненко, Тете (Соломон, 65), Педріньо (Конопля, 88), Мудрик (Бондаренко, 88), Фернандо (Мораес, 75).

«Гірники» приїхали в гості до команди, у якої не могли виграти в останніх чотирьох очних матчах, причому у двох із них програли. Тому мотивація у підопічних італійця Роберто де Дзербі нарешті перервати цю тривалу серію та вирушити зимувати в ранзі лідера була позамежною.

Ось тільки іншої думки були господарі, які не мали наміру здаватися без бою. При цьому олександрійці не «закрилися» в обороні, а намагалися відповідати моментами на небезпеку біля своїх воріт. Після «сухого» першого тайму найцікавіше розпочалося після перерви. Спочатку господарі втратили екс-гравця «Динамо» та збірної України Рибалку, який у спробі зупинити прорив Мудрика сам отримав важку травму коліна та на ношах був забраний із поля. Потім захисник «Олександрії» Мельник таки відправив м'яча до сітки після подачі зі штрафного, але арбітр відмінив взяття воріт через офсайд. Але підопічні Юрія Гури рук не опустили, і за кілька хвилин уже забили за правилами, коли Кожушко ударом головою з лінії воротарського замкнув подачу Третьякова з правого флангу — 1:0.

Утім, господарі недовго вели в рахунку. Після перехоплення в центрі поля Фернандо розігнав атаку, знайшов пасом у штрафному майданчику Соломона, і той класним ударом поцілив точно в «дев'ятку» воріт «Олександрії» — 1:1.

Тренерський штаб «гірників» вирішив випустити на заміну Жуніора Мораеса, який через важку травму не грав із середини квітня. І вже за дві хвилини форвард став героєм зустрічі. Після того, як Цуріков не влучив по м'ячу, намагаючись розрядити обстановку перед власним штрафним майданчиком, Мораес підловив опонента на помилці та пробив повз воротаря, який вискочив на перехоплення, — 1:2.

Фінальний штурм господарів, до розчарування вболівальників, що зібралися на трибунах КСК «Ніка», успіху не приніс, і свисток зафіксував вольову перемогу «Шахтаря», завдяки якій донецький клуб вирушає на зимову перерву на вершині турнірної таблиці («гірників» ще може наздогнати «Динамо», яке зіграє в рамках туру з луганською «Зорею»).

10 грудня (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Дніпро-1» — 0:3 (Довбик, 35, з пенальті, Піхальонок, 75, з пенальті, Білл, 78). На 45+1-й хвилині вилучений Кащук («Маріуполь»).

«Інгулець» (Петрове) — «Десна» (Чернігів) — 2:1 (Поспєлов, 34, Полегенько, 47 — Дегтярьов, 56). На 85-й хвилині вилучений Опанасенко («Інгулець»).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 47 очок (18 матчів);

2. «Динамо» — 44 (17);

3. «Дніпро-1» — 40 (18);

4. «Зоря» — 35 (17);

5. «Ворскла» — 32 (17);

6. «Олександрія» — 26 (18);

7. «Десна» — 25 (18);

8. «Верес» — 22 (17);

9. «Колос» — 21 (17);

10. «Металіст 1925» — 19 (17);

11. «Рух» — 17 (16);

12. «Львів» — 16 (17);

13. «Інгулець» — 13 (17);

14. «Чорноморець» — 11 (17);

15. «Минай» — 10 (17);

16. «Маріуполь» — 8 (18).

Бомбардири: 14 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віктор Циганков («Динамо»); 9 — Тете («Шахтар»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захедітабар (обидва — «Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Також у рамках 18-го туру будуть зіграні наступні матчі: «Верес» — «Рух», «Львів» — «Ворскла» (11 грудня), «Чорноморець» — «Металіст 1925», «Динамо» — «Зоря», «Колос» — «Минай» (12 грудня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер футбольний суперфан Парамон.

Фото ФК «Шахтар»

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