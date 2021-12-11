Намагалися запустити серце: на матчі чемпіонату Росії сталася трагедія

Трагічний випадок стався на матчі російської прем'єр-ліги між «Крильями Совєтов», за які виступає екс-футболіст збірної України Дмитро Іванісеня, та «Рубіном», що відбувся 11 грудня в Самарі.

Як повідомляє канал «Мутко проти» у Telegram, наприкінці поєдинку 51-річному вболівальнику місцевої команди стало погано. На той момент, коли до нього підійшли лікарі, які чергували на стадіоні, чоловік уже перебував у стані клінічної смерті. Медики спробували надати допомогу на місці та запустити серце, але всі спроби виявилися марними — при цьому ніхто не скористався реанімобілем, який знаходився на території стадіону «Самара Арена». За попередньою інформацією, причиною смерті стала раптова зупинка кровообігу.

Наприкінці матчу «Крила» — «Рубін» одному з уболівальників стало погано.



Телеграм-канал «Волзька защіпка» повідомляє, що людині надають допомогу близько 30 хвилин. Чекають на карету швидкої допомоги. pic.twitter.com/VpwI3OSk9k — Спорт-Експрес (@sportexpress) December 11, 2021

Сам матч завершився перемогою «Крильєв Совєтов» із рахунком 2:0 завдяки двом голам у другому таймі. Самарський клуб наблизився до зони єврокубків — від четвертого місця їх відокремлює лише одне очко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Челсі» Маркос Алонсо зупинив матч АПЛ через серцевий напад у вболівальника.

27

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter