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Спорт

Намагалися запустити серце: на матчі чемпіонату Росії сталася трагедія

19:37 11 грудня 2021
Стадіон Самара Арена

Трагічний випадок стався на матчі російської прем'єр-ліги між «Крильями Совєтов», за які виступає екс-футболіст збірної України Дмитро Іванісеня, та «Рубіном», що відбувся 11 грудня в Самарі.

Як повідомляє канал «Мутко проти» у Telegram, наприкінці поєдинку 51-річному вболівальнику місцевої команди стало погано. На той момент, коли до нього підійшли лікарі, які чергували на стадіоні, чоловік уже перебував у стані клінічної смерті. Медики спробували надати допомогу на місці та запустити серце, але всі спроби виявилися марними — при цьому ніхто не скористався реанімобілем, який знаходився на території стадіону «Самара Арена». За попередньою інформацією, причиною смерті стала раптова зупинка кровообігу.

Сам матч завершився перемогою «Крильєв Совєтов» із рахунком 2:0 завдяки двом голам у другому таймі. Самарський клуб наблизився до зони єврокубків — від четвертого місця їх відокремлює лише одне очко.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Челсі» Маркос Алонсо зупинив матч АПЛ через серцевий напад у вболівальника.

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