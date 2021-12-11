«Верес» у тумані втратив перемогу над «Рухом»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 11 грудня, ігрова програма 18-го туру чемпіонату України продовжилася двома поєдинками в Луцьку та Львові.

Чемпіонат України. 18-й тур

11 грудня (субота)

«Верес» (Рівне) — «Рух» (Львів) — 1:1 (Панасенко, 62 — Климчук, 82, з пенальті).

Поєдинок у Луцьку пройшов за густого туману, що не сприяло яскравому футболу у виконанні обох команд. «Рух» діяв гостріше, але рахунок відкрили номінальні господарі. Щоправда, львів'янам вдалося врятувати поєдинок завдяки реалізованому наприкінці зустрічі пенальті.

«Львів» — «Ворскла» (Полтава) — 1:1 (Ременяк, 74 — Амількар, 65).

Полтавська «Ворскла» продовжує боротьбу за потрапляння до топ-трійки, тому у виїзному поєдинку зі «Львовом» розраховувала завоювати три очки. Відкривши рахунок у середині другого тайму завдяки голу 19-річного іспанця Амількара (який, до речі, забив львів'янам і напередодні в поєдинку юнацьких складів), підопічні Юрія Максимова, що проводив 60-й матч на чолі команди в чемпіонаті України, не змогли втримати свою перевагу й задовольнилися нічиєю.

«Олександрія» — «Шахтар» (Донецьк) — 1:2 (Кожушко, 63 — Соломон, 70, Мораес, 77).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Ісмаїлі, Майкон (Маркос Антоніо, 65), Степаненко, Тете (Соломон, 65), Педріньо, Мудрик, Фернандо (Мораес, 75).

10 грудня (п'ятниця)

«Маріуполь» — «Дніпро-1» — 0:3 (Довбик, 35, з пенальті, Піхальонок, 75, з пенальті, Білл, 78). На 45+1-й хвилині вилучений Кащук («Маріуполь»).

«Інгулець» (Петрове) — «Десна» (Чернігів) — 2:1 (Поспєлов, 34, Полегенько, 47 — Дегтярьов, 56). На 85-й хвилині вилучений Опанасенко («Інгулець»).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 47 очок (18 матчів);

2. «Динамо» — 44 (17);

3. «Дніпро-1» — 40 (18);

4. «Зоря» — 35 (17);

5. «Ворскла» — 33 (18);

6. «Олександрія» — 26 (18);

7. «Десна» — 25 (18);

8. «Верес» — 23 (18);

9. «Колос» — 21 (17);

10. «Металіст 1925» — 19 (17);

11. «Рух» — 18 (17);

12. «Львів» — 17 (18);

13. «Інгулець» — 13 (17);

14. «Чорноморець» — 11 (17);

15. «Минай» — 10 (17);

16. «Маріуполь» — 8 (18).

Бомбардири: 14 голів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віктор Циганков («Динамо»); 9 — Тете («Шахтар»); 8 — Віталій Буяльський («Динамо»), Олів'є Тілль («Ворскла»); 7 — Денис Безбородько («Десна»), Денис Гармаш («Динамо»); 6 — Андрій Кулаков («Маріуполь»), Лассіна Траоре («Шахтар»), Аллахьяр Сайядманеш, Шахаб Захедітабар (обидва — «Зоря»), Руслан Степанюк («Ворскла»).

Також у рамках 18-го туру в неділю, 12 грудня, будуть зіграні наступні матчі: «Чорноморець» — «Металіст 1925», «Динамо» — «Зоря», «Колос» — «Минай».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер футбольний суперфан Парамон.

Фото ФК «Верес»

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