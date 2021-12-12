У ніч на неділю, 12 грудня, у Нью-Йорку на ринзі знаменитої арени «Медісон Сквер Гарден» пройшов бій за чемпіонський пояс WBO Inter-Continental між українцем Василем Ломаченком (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) та ганцем Річардом Коммі (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 4 поразки).

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — КОММІ

Лише перший раунд пішов у Василя на «пристрілку», а згодом перевага нашого співвітчизника ні в кого не викликала сумнівів. У сьомому раунді Лома потужним хуком із лівої відправив ганця на канвас рингу.

Відео нокдауну

Down goes Commey



The Ringside Cam of @VasylLomachenko 's masterful work #LomaCommey pic.twitter.com/hKFVaIory4 — Top Rank Boxing (@trboxing) December 12, 2021

Щоправда, Річард зміг підвестися та довів поєдинок до кінця. У суддів же не викликало сумнівів, кому віддати перемогу за очками — одноголосним рішенням (117:110, 119:108, 119:108) Василь Ломаченко завоював пояс WBO Inter-Continental, а також став обов'язковим претендентом по лінії WBO на бій із володарем титулів WBA Super, IBF, WBO та WBC Franchise австралійцем Джорджем Камбососом.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ф'юрі висунув Джошуа ультиматум стосовно бою-реваншу з Усиком.

Фото ESPN Ringside, Top Rank Boxing

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