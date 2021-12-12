«Готовий їхати куди завгодно»: Ломаченко розповів про свої плани після переможного бою з Коммі

Український боксер Василь Ломаченко (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) здобув яскраву перемогу над ганцем Річардом Коммі (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 4 поразки), ставши володарем чемпіонського поясу WBO Inter-Continental та обов'язковим претендентом на поєдинок із володарем титулів WBA Super, IBF, WBO та WBC Franchise австралійцем Джорджем Камбососом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — КОММІ

Після завершення поєдинку з Коммі наш співвітчизник, обернувшись у прапор рідного міста Білгород-Дністровський, поділився своїми подальшими планами. «Я не люблю говорити про себе. У нашому дивізіоні багато чудових боксерів топ-рівня, і ми можемо організувати багато чудових боїв у майбутньому. Звичайно, я хочу битися з Камбососом за чемпіонські пояси. Якщо Бог дасть мені такий шанс, то я обов'язково скористаюся ним. Заради цього бою я готовий їхати куди завгодно — і до Австралії, і навіть далі», — наголосив Василь.

Також Лома пояснив, чому не став добивати суперника після нокдауну: «Я бачив його стан, мені було шкода його. Я роздумував, що мені робити далі, чи треба його добивати…«

«Я борюся за свою країну, за власний народ. Я їх розчарував, але вірю, що я повернуся. У тому раунді, коли я впав, я на мить відволікся — і бум. Я просто відвів від нього свої очі, от і все. Мені варто було зберігати концентрацію, але що є, то є. Ломаченко — чудовий боєць. Я зробив те, що я мав зробити. Я пишаюся своїм народом та борюся за нього. Я дуже люблю свій народ. Зі мною все гаразд і нічого не сталося. Мої амбіції залишаються колишніми: я хочу бути дворазовим чемпіоном світу», — прокоментував поєдинок переможений Коммі.

Раніше «ФАКТИ» опублікували відео нокдауну в бою Ломаченко — Коммі.

Фото Top Rank Boxing

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