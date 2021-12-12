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Спорт

Більше у 3,5 рази: вражаюча статистика ударів бою Ломаченко — Коммі

8:19 12 грудня 2021
Ломаченко&nbsp;— Коммі

У ніч на неділю, 12 грудня, українець Василь Ломаченко (16 перемог, 11 з них — нокаутом, 2 поразки) здобув упевнену перемогу над ганцем Річардом Коммі (30 перемог, 27 з них — нокаутом, 4 поразки) та став обов'язковим претендентом на поєдинок із володарем титулів WBA Super, IBF, WBO та WBC Franchise австралійцем Джорджем Камбососом.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦІЯ БОЮ ЛОМАЧЕНКО — КОММІ

ВІДЕО НОКДАУНУ

Лише в першому раунді наш співвітчизник «придивлявся» до суперника, після чого перевага Ломи ні в кого не викликала сумнівів. Це підтверджує статистика, опублікована CompuBox. Якщо дивитися за цифрами, то за загальною кількістю викинутих ударів на ринзі була рівна боротьба, тільки якщо у Василя майже половина з них досягали мети, то у Річарда відсоток влучань був катастрофічно низьким — лише 12%.

Таким чином в українця у підсумковій статистиці тотальна перевага — і за відсотком влучань, і за джебами (у Коммі лише 5 (!) точних із 210 (!!!) спроб), і за силовими ударами.

Відеоогляд бою

До речі, Камбосос уже відреагував на перемогу нашого співвітчизника. «Блискуча вистава від Ломи, яка ставить його в один ряд із Хейні, Девісом та Гарсією, навіть незважаючи на поразку від Теофімо Лопеса. Повага Коммі, ти воїн та жорсткий, як цвяхи. З нетерпінням чекаю на поєдинок з одним із цих воїнів у 2022 році», — написав австралієць на своїй сторінці у Twitter.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ломаченко готовий їхати навіть до Австралії заради бою з Камбососом.

Фото Top Rank Boxing

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