26.88 / 27.11 30.25 / 30.65
Київ: +4
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Українка Гангур здобула «золото» на чемпіонаті світу з важкої атлетики

10:28 12 грудня 2021
Марія Гангур із тренерами

У столиці Узбекистану Ташкенті проходить 86-й чемпіонат світу з важкої атлетики.

Збірна України поповнила свою скарбничку першою золотою медаллю — її виборола Марія Гангур, яка виступає у ваговій категорії до 59 кг. Наша співвітчизниця, піднявши штангу вагою 101 кг, стала найкращою в ривку. Щоправда, результат у поштовху (114 кг) не дозволив 21-річній харків'янці піднятися на п'єдестал пошани за підсумками двоборства, де Марія посіла четверте місце.

Раніше дві медалі виборола ще одна наша співвітчизниця — 18-річна Світлана Самуляк. У ваговій категорії до 55 кг українка стала срібним призером у ривку (91 кг), а за сумою ривка та поштовху (201 кг) здобула «бронзу».

Додамо, що чемпіонат світу триватиме до 17 грудня. Україна в загальному медальному заліку з трьома нагородами (1 «золото», 1 «срібло», 1 «бронза») ділить дев'яте місце з Казахстаном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анастасія Новосад здобула історичне «золото» на Кубку світу з фрістайлу.

Фото Федерація важкої атлетики України

87

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кінець казки: Злата Огневич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Кінець казки: Злата Огнєвич розлучилася з переможцем «Холостячки» та потрапила до психотерапевта

Газ

Тарифи на доставку газу зростуть з 1 січня: кому доведеться заплатити значно більше

Нацбанк

Це провал: Нацбанк назвав винуватих у зриві податкової амністії в Україні

Ані Лорак

«Що ж ти з собою зробила?»: шанувальники не впізнали «оновлену» Ані Лорак

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.