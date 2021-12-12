Українка Гангур здобула «золото» на чемпіонаті світу з важкої атлетики

У столиці Узбекистану Ташкенті проходить 86-й чемпіонат світу з важкої атлетики.

Збірна України поповнила свою скарбничку першою золотою медаллю — її виборола Марія Гангур, яка виступає у ваговій категорії до 59 кг. Наша співвітчизниця, піднявши штангу вагою 101 кг, стала найкращою в ривку. Щоправда, результат у поштовху (114 кг) не дозволив 21-річній харків'янці піднятися на п'єдестал пошани за підсумками двоборства, де Марія посіла четверте місце.

Раніше дві медалі виборола ще одна наша співвітчизниця — 18-річна Світлана Самуляк. У ваговій категорії до 55 кг українка стала срібним призером у ривку (91 кг), а за сумою ривка та поштовху (201 кг) здобула «бронзу».

Додамо, що чемпіонат світу триватиме до 17 грудня. Україна в загальному медальному заліку з трьома нагородами (1 «золото», 1 «срібло», 1 «бронза») ділить дев'яте місце з Казахстаном.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Анастасія Новосад здобула історичне «золото» на Кубку світу з фрістайлу.

Фото Федерація важкої атлетики України

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